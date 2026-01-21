預計政院今拍板！國民年金給付將提高並即時反應CPI 176萬人可望受惠

行政院會預計今（22）日通過《國民年金法》部分條文修正草案，根據衛生福利部的規劃，此次修法有三大重點。 圖：衛福部提供

[Newtalk新聞] 行政院會預計今（22）日通過《國民年金法》部分條文修正草案，根據衛生福利部的規劃，此次修法重點在於提高國民年金給付水準（基本數直接調高至每月5,000元/6,715元）、放寬排富門檻並落實居住正義，同時建立即時反映消費者物價指數（CPI）的調整機制（2年內CPI只要成長達3%，隨即調整）共三大重點，預估政府每年將投入約860億元，約176萬人可望受惠。

國民年金現行給付水準長期受外界議論，衛福部研擬修法草案，提高相關年金給付金額。其中，老年年金基本保證、遺屬年金及原住民給付，基本數將由現行每月4,049元調升至5,000元；身心障礙基本保證年金則由5,437元提高至6,715元，增幅約23.5%，受惠人數逾176萬人。

廣告 廣告

其次，則是放寬排富門檻，並同步落實居住正義。該草案規劃，個人年所得門檻將由現行50萬元提高至60萬元，個人土地及房屋門檻由500萬調整為1,025萬元，並刪除唯一自住房屋扣除額上限（400萬），不再列入計算，以避免民眾僅因持有自住房屋而喪失年金保障的資格。

第三，未來國民年金基本數調整將不再受限於每4年檢討一次的機制，若2026年調整後，兩年內消費者物價指數（CPI）累計成長率達3%，即可啟動即時調整，使給付更能反映物價變動、維持實質消費力。

至於國民年金保費部份，因111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率達6.79%，依《國民年金法》第11條規定，須同步調整月投保金額與各項給付金額。自今（115）年1月1日起，月投保金額已調升至21,103元。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

張善政：桃園兼任行政教師每月再加發千元 4568人受惠

假職權真性侵！「狼社工」何建忠遭廢止執照 衛福部：社工師懲戒查詢專區上線