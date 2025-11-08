預計週二發布鳳凰颱風陸警 不排除週三晚間登陸台灣中部

中央氣象署指出，鳳凰颱風已於今（8）日凌晨2時增強為中度颱風，上午8時位於鵝鑾鼻東南方約1620公里海面上，持續朝西北西方向前進。

氣象署表示，鳳凰颱風預計在登陸呂宋島前後增強至強颱等級，但受地形影響，登陸後將逐漸減弱至中颱以下，並持續北轉進入南海、朝台灣靠近，不排除於下週三（12日）晚間至週四清晨登陸台灣中部地區。

中央氣象署預報員張竣堯指出，若颱風路徑、移動速度沒有出現太大變化，預估週一上半天發布海上颱風警報，週二進一步發布陸上及海上颱風警報。

張竣堯提醒，受到颱風外圍環流影響，大台北地區及東半部，週一將與東北季風發生共伴效應、出現明顯雨勢；週一、週二則會出現局部性的大雨與豪雨；週三、週四隨著颱風接近，中南部地區也會出現明顯雨勢；週五天氣則會開始好轉。

「不過中南部的情況還是要視颱風強度而定。」張竣堯指出，若颱風北上過程中結構快速減弱，對中南部的影響也會相對減輕。

張竣堯強調，颱風在秋季時受到的影響較多，路徑仍存在較大的不確定性，提醒民眾密切關注最新氣象資訊。

