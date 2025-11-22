預計118年完工 台61線平交路口立體化新北段動工

《圖說》台61線西平交路口立體化工程新北段動土，右二新北市副市長朱惕之、交通局長鍾鳴時。〈交通局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】台61線西濱公路平交路口立體化工程新北段今（22）日舉行動工典禮，由中央投入超過277億元推動新北至苗栗段平交路口立體化工程，新北市副市長朱惕之代表出席時表示，工程預計118年完工後將大幅提升用路安全，改善地方交通發展，對林口及北海岸地區具有重要意義。

朱惕之指出，下福里與東華路兩處平交路口高架化後，將徹底消除快速公路車流與地方交通交織的衝突點，長年以來的通行安全風險可望大幅降低，家長接送孩童、長者騎車或步行等通行安全將明顯提升。此外，立體化後不需停等紅燈，通勤時間更穩定，對林口—淡水—北海岸地區的就學、通勤與生活便利性均有實質改善。

廣告 廣告

他強調，因應未來淡江大橋完工，新北市規劃「淡水—淡江大橋—台61—桃園機場」快捷公車路線，將會更快速、更準點，提升整體公共運輸競爭力。

《圖說》朱惕之表示，立體化後對林口—淡水—北海岸地區的就學、通勤與生活便利性均有實質改善。〈交通局提供〉

交通局長鍾鳴時表示，台61線西濱公路為國道1號及3號的重要替代道路，可有效分擔國道車流、紓解連假壅塞，也是全台最長的快速公路，串聯沿海港口、工業區、觀光景點及濕地，兼具交通、產業與旅遊功能。此次立體化工程共改善23處，其中新北市共有林口區下福里及東華路兩處號誌化平交路口辦理高架化，預計於118年完工。

他說，中央目前推動「環島自行車道升級計畫」，新北市也將全力配合推動。台61線高架化後，沿線空間可串聯目前的自行車道斷鏈路段，改善瓶頸、提升安全，帶動北海岸自行車旅遊廊帶發展，強化地方觀光與休閒經濟動能。