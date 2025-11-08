預計2026完工 國家軍事博物館吊運武器實體展品入館
座落於台北市大直、興建中的國家軍事博物館，日前由國家軍事博物館籌備處執行大型裝備文物的吊運入館作業，作業順利完成，6大常設展廳的共16項實體大型裝備已全數進場定位，籌建工程進入新階段。
作業車隊當天清晨從桃園整飭基地啟運，首先進行裝備文物吊掛，並移運至軍博館的第一、二展廳進行定位。此次作業吊運裝備中，包含逾百年歷史的英製阿姆斯脫朗式5吋後膛砲、參加過兩次世界大戰的日製四一式75公厘山砲，以及二戰期間印緬戰區主力的美製M3A3型斯圖爾特式（Stuart）輕戰車等。
軍博館規劃設置6大常設展廳，第一展廳主題為「世界軍事變遷」，透過實體裝備武器文物、模型與擴增實境（AR）技術，介紹從冷兵器時代、工業革命至第一次世界大戰時期的軍事歷史發展，配合展示有英國製造的阿姆斯脫朗式5吋後膛砲，及日本製造的四一式75公厘山砲等裝備。
第二展廳主題為「二次世界大戰」，延續世界視角，介紹19至20世紀間的國際局勢變化與戰史。展廳設計有動態投影、AR技術，結合日本製造的三八式75公厘山砲、瑞典製造的波佛斯M1929型75公厘高砲，以及美國製造的M3A3型輕戰車等實體裝備，以情境式、具沉浸感的方式，陳展國家軍事歷史。
據籌備處表示，目前軍博館常設展廳的施作工程，除完成展廳大型裝備文物全數進場外，各項展示設施、典藏庫房及館務資訊系統設置等工作，也進入廠外訂製與施工前置階段，整體籌建事務正逐步穩健地邁向開館營運的目標。
籌備處指出，若想瞭解更多關於軍博館的籌建歷程與陳展內容，歡迎加入軍博館的臉書粉絲專頁及IG官方帳號，即時互動、交流。
國防部總共編列54億餘元在大直成立新的國家軍事博物館，預計2026年完工開幕。
軍博館預計明年完工！「二戰老兵軍武」進駐
國家軍事博物館進度已達7成，預計明年完工！館內將展示多件二戰時期珍貴兵器，包括美國造「斯陶特M3A3式輕戰車」、日本「四一式75公厘山砲」及瑞典「M1929式75公厘高砲」等，這些帶有歲月痕跡的文物目前正進行大型吊掛作業。此外，國軍現代武器也不斷進化，海軍陸戰隊近日進行實彈射擊訓練，展現包括「榴彈槍」、「榴彈砲」等多項輕重兵器的火力，更結合無人機技術監控目標，顯示國軍戰力與時俱進。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
軍事博物館計畫十年終於幾近完工 M3A3戰車等裝備吊掛入館
行政院於2015年核定「國家軍事博物館」計畫，根據9月資訊，全案工程進度已達72%，預計可於明年完工。國家軍事博物館籌備處日前於基地現場執行大型裝備文物吊運入館作業，作業順利完成，六大常設展廳共16項實體大型裝備已全數進場定位，籌建工程進入新階段。自由時報 ・ 17 小時前
