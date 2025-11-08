預計2026完工 國家軍事博物館吊運武器實體展品入館

座落於台北市大直、興建中的國家軍事博物館，日前由國家軍事博物館籌備處執行大型裝備文物的吊運入館作業，作業順利完成，6大常設展廳的共16項實體大型裝備已全數進場定位，籌建工程進入新階段。

興建中的 國家軍事博物館 。(圖/軍聞社)

作業車隊當天清晨從桃園整飭基地啟運，首先進行裝備文物吊掛，並移運至軍博館的第一、二展廳進行定位。此次作業吊運裝備中，包含逾百年歷史的英製阿姆斯脫朗式5吋後膛砲、參加過兩次世界大戰的日製四一式75公厘山砲，以及二戰期間印緬戰區主力的美製M3A3型斯圖爾特式（Stuart）輕戰車等。

軍博館規劃設置6大常設展廳，第一展廳主題為「世界軍事變遷」，透過實體裝備武器文物、模型與擴增實境（AR）技術，介紹從冷兵器時代、工業革命至第一次世界大戰時期的軍事歷史發展，配合展示有英國製造的阿姆斯脫朗式5吋後膛砲，及日本製造的四一式75公厘山砲等裝備。

吊運入館的四一式75公厘山砲。(圖/軍聞社)

第二展廳主題為「二次世界大戰」，延續世界視角，介紹19至20世紀間的國際局勢變化與戰史。展廳設計有動態投影、AR技術，結合日本製造的三八式75公厘山砲、瑞典製造的波佛斯M1929型75公厘高砲，以及美國製造的M3A3型輕戰車等實體裝備，以情境式、具沉浸感的方式，陳展國家軍事歷史。

據籌備處表示，目前軍博館常設展廳的施作工程，除完成展廳大型裝備文物全數進場外，各項展示設施、典藏庫房及館務資訊系統設置等工作，也進入廠外訂製與施工前置階段，整體籌建事務正逐步穩健地邁向開館營運的目標。

吊運入館的三八式75公厘山砲。(圖/軍聞社)

籌備處指出，若想瞭解更多關於軍博館的籌建歷程與陳展內容，歡迎加入軍博館的臉書粉絲專頁及IG官方帳號，即時互動、交流。

國防部總共編列54億餘元在大直成立新的國家軍事博物館，預計2026年完工開幕。

M3A3輕戰車準備吊掛入館。(圖/軍聞社)

