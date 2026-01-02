預計7月開放所有信用卡感應搭北捷

旅客即將可以使用信用卡感應搭乘捷運。台北捷運二日宣布，自一月三日起，由得標廠商台新銀行發行的VISA、Mastercard、JCB信用卡及簽帳金融卡進行六個月上線使用測試，預計七月開放所有信用卡及Apple Pay ECP。

北捷指出，旅客持有台新銀行信用卡，或是Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay行動支付綁定台新卡，等到手機解鎖後，可以直接於閘門「信用卡」區感應通行。

預計七月擴大開放所有國內外信用卡及Apple Pay ECP（免解鎖、快速感應過閘功能）。

有關信用卡感應區位置，主要參考衛福部公布國人平均身高統計（男性約一百七十公分、女性約一百六十公分），依照支付工具特性進行配置：QR乘車碼感應區設置於上方，以便利旅客對準；信用卡感應區則以60度夾角配置於下方，以避免蘋果手機於使用QR乘車碼時被手機信用卡跳出來干擾。

另外，北捷分析搭乘捷運旅客族群，分析發現北捷多元支付閘門設計，已經涵蓋多數客群的需求，倘若旅客使用上有困難，可以前往詢問處尋求協助。