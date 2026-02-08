預計7萬球迷到場 超級盃列「國家級特殊安全事件」

美國 / 綜合報導

美國第60屆超級盃賽事，台北時間9日上午登場，預計有七萬人到場觀賽，維安等級被列為「國家級特殊安全事件」，不論陸海空，巡邏和安檢措施都非常嚴密，出動巡邏艇，甚至是美軍規格的黑鷹直升機協助維安，但也有觀眾擔心負責部分安檢的海關邊境保護局，可能發動打擊移民突襲行動。

大批球迷湧進加州舊金山，沉浸在第60屆超級盃開打前的興奮氛圍，屆時預計有七萬人進場看球，就得有相應的維安等級，美國政府已經將比賽列為「國家級特殊安全事件」，連怎麼阻止網路攻擊都設想到，更不用說防範現實世界的威脅。

舊金山海岸防衛隊指揮官Eddie Kalankiewicz說：「我們在多方面都有安排警力，像是在水岸都有持續部署，一整天，從這週一到週日，全天候24小時都有人巡邏。」海岸邊都有防衛隊人員，開著船或帶著警犬執法巡邏，在空中甚至有黑鷹直升機，F-15戰鬥機C-17運輸機，和民間空中巡邏機，監控和攔截闖進管制空域的飛行物體，至於地面上球場周遭，設有裝在卡車上的巨大移動式安檢門，用X光從頭到尾掃描出入的車輛內部，不過多數維安措施，由海關與邊境保護局負責，也讓民眾擔心看球看到一半，會突然被抓走。

NFL安全長(CSO)Cathy Lanier說：「目前沒有任何已知，或計畫好的移民局，和其他移民執法行動，會在賽事，或超級盃相關活動期間執行。」尤其這次超級盃中場表演嘉賓，請來剛拿到2026葛萊美年度專輯的，波多黎各饒舌歌手Bad Bunny擔綱，已經引來保守派關注。

波多黎各饒舌歌手Bad Bunny說：「我從沒想過，會在超級盃中場表演，我只是想藉此結合我的文化根源。」Bad Bunny曾大力批評打擊移民行動，也因為擔心遭移民局突襲，而取消在美國的巡演，不過Bad Bunny強調，他希望帶給觀眾精彩表演，讓大家只會將注意力放在看球和跳舞上。

