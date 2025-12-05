預設女性「聽不懂」挨轟歧視！李四川：我講話坦承、絕對沒這個意思

記者陳思妤／台北報導

台北市副市長李四川鬆口願參加2026新北市長黨內初選，然而，他日前評論民進黨新北市長參選人蘇巧慧時稱，「施政並非穿著漂亮」，3日接受專訪，又說女主持人可能聽不懂翡翠水庫用水問題，挨批歧視女性、性別意識要加強。對此，李四川今（5）日表示，可能他要加強的是講話的技巧，他對所有人講話都相當坦承，絕對沒有這個意思。

李四川日前評論蘇巧慧時說，「施政並非穿著漂亮」，當時就被批評歧視女性，沒想到，他3日接受節目專訪，面對女主持人詢問翡翠水庫用水問題時，又說「這個妳可能聽不懂」。

民進黨新北市議員張維倩痛批，先入為主認為年輕的女主持人聽不懂他說的話，「身為老藍男的李四川副市長，『性平學分』可能要去補修一下」。

李四川今天接受媒體聯訪，對於被說性平意識要加強，他表示，可能他要加強的是講話的技巧。他說，原則上如果把話聽完，他對所有的人的講話都相當的坦誠，「絕對沒有他們想的這個意思」。

