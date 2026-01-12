預設竟是關閉！LINE「救命功能」快檢查 將成帳號保命符

通訊軟體LINE推出「偵測可疑網站」的功能，用戶須手動啟用。（翻攝LINE官網）

近年網路詐騙手法層出不窮，通訊軟體也成為詐騙集團鎖定的主要管道。近日有網友發現，LINE推出的防詐功能「偵測可疑網站」已上線，卻是預設關閉，隨即發文提醒用戶盡快手動開啟，直呼這項功能根本是帳號安全的「救命功能」。對此，LINE官方也建議該功能已正式推出，呼籲用戶更新版本後自行啟用。

該名網友在Threads指出，自己進入LINE設定查看時，意外發現聊天設定中的「偵測可疑網站」功能並未開啟。他表示，許多人每天透過LINE接收各式連結，若不小心誤點釣魚網址，帳號恐怕瞬間遭盜，特別提醒大家檢查設定，避免成為詐騙受害者。

怎麼開才有用？少一步可能失效

原PO也分享實際操作方式，需先進入LINE主頁右上角的設定，點選「聊天」，再將「偵測可疑網站」功能打開，同時啟用上方的「預覽網址」。他強調，兩個設定缺一不可，否則系統將無法在聊天室中發揮警示效果。

通訊軟體LINE在去年推出偵測可疑網站的功能，用戶須更新軟體後手動開啟功能。（翻攝LINE網站）

官方怎麼說？更新版本才能啟用

LINE官方說明，「偵測可疑網站」功能可在聊天室出現可疑連結時，於網址下方顯示「可疑網站警告」，提醒用戶該連結曾被檢舉，讓點擊前多一分警覺。此功能適用於iPhone與Android，但需將LINE更新至15.20.0以上版本，必須手動開啟，系統不會自動啟用。

