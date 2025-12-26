預謀傷人？高雄婦理賠談不攏 失控亮刀恐嚇遭送辦

62歲陳姓婦人因住院理賠前往該壽險公司協商，但因協商破局憤而亮出預藏水果刀出言恐嚇。讀者提供



高雄市前鎮區中山二路一間壽險公司，今（12/26）傳出一名婦人持刀恐嚇，據了解，62歲陳女疑因醫療理賠問題與壽險公司爆發口角，陳女憤而亮出預藏水果刀出言恐嚇，所幸無人傷亡，警方到場後依現行犯將陳女逮捕送辦。

據了解，62歲陳姓婦人因住院理賠前往該壽險公司協商，豈料被告知不符理賠標準，陳婦當場翻臉，雙方爆發口角爭執，隨後另由專員進一步解說原因，陳婦無法接受無法獲得理賠，憤而從包包拿出預藏水果刀，出言恐嚇，專員見狀嚇得拔腿就跑，並由現場駐點保全緊急疏散民眾，同時通報警方協助處理。

前鎮警分局表示，警方於上午11時50分接獲通報後趕抵現場，發現陳女手持水果刀，員警隨即喝斥要求其交出刀子，並成功將她控制，所幸整起事件未造成人員傷亡，警方隨後依現行犯將陳女逮捕。

經初步了解，陳女疑因醫療險理賠問題與壽險公司人員溝通不順，引發強烈不滿情緒，進而拿出預藏的水果刀出言恐嚇，警方訊後，依違反《刑法》第151條「恐嚇公眾罪」將陳女移送高雄地方檢察署偵辦。

