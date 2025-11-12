事前預告犯罪！持刀襲擊泌尿科名醫江漢聲 輔大肄業生收押禁見
新北市天主教輔仁大學附設醫院昨天（11日）下午傳出醫療暴力事件，曾姓輔大肄業生佯裝病患掛號，持美工刀襲擊過去曾任輔大校長的泌尿科名醫江漢聲，曾嫌行兇前不但在臉書排成預發聲明外，更透過媒體爆料投訴系統預告即將犯罪，昨天晚間被依殺人未遂、恐嚇、違反醫療法等罪嫌移送新北地檢署，檢察官漏夜複訊後，認定曾嫌犯嫌重大，且有勾串證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見，今天（12日）下午，法官開庭審理後裁准羈押禁見。
新北地檢署同時也嚴厲譴責醫療暴力行為，對於這類行為必將嚴查速辦，維護醫療人員安全及民眾就醫權益。
回顧案發經過，30歲曾嫌是輔大肄業生，在校時就時常與校方有衝突，也經常在臉書上辱罵時任校長江漢聲，不滿他涉嫌挪用校款，發包不必要標案，導致學校損失650萬元，被檢方依背信、共同背心等罪起訴，一審曾被判刑10月，但最終獲無罪確定，曾嫌疑似因此心生不滿，喬裝成病人掛號，昨天（11日）下午2時許進入輔大醫院204診間後，嗆聲「我是來殺你的」，隨即亮出美工刀行兇，導致江漢聲右手腕受傷，所幸並無生命危險。
曾嫌犯案前不僅就已在臉書上預設排程發布聲明外，更到各大媒體的爆料投訴系統預告犯案，要求媒體派員到場採訪。
