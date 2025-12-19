預謀犯案已久！恐攻狂徒北車旁租屋 著手研究製造汽油彈

記者楊忠翰／台北報導

歹徒在路中央丟擲煙霧彈後，隨即持長刀殺進誠品南西店。（圖／翻攝畫面）

捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，1名頭戴鴨舌帽及防毒面罩的男子，行經台北捷運板南線台北車站M7出口B1通道時，不但手持30公分的長刀，還對著四周丟擲4顆煙霧彈，1名57歲的余姓民眾上前制止，反遭歹徒砍傷倒地，警消獲報後趕抵現場，經檢傷後發現該名余男已無呼吸心跳，經醫師搶救後仍宣告不治。

傍晚6時39分，歹徒來到捷運中山站外，同樣對著四周丟擲煙霧彈，接著持長刀對著民眾隨機揮砍，然後衝進誠品南西店行兇，最後直奔誠品5樓後墜落地面，現場至少有7名民眾受傷，其中3人已無呼吸心跳，另外4人則受到輕重不一的刀傷，7人隨即被送往醫院救治，。

北市消防局表示，27歲嫌犯張文，外科OHCA被送往國泰醫院，晚間7時42分宣告不治；第2名30歲男子，外科OHCA被送往新光醫院；第3名30歲男子，外科OHCA被送馬偕醫院；第4名20歲男子，胸部穿刺傷被送往內湖國軍醫院；第5名30歲男子，頸部外傷被送往台大醫院；第6名56歲女子，肩部割傷被送中興醫院；第7名50歲女子，下巴撕裂傷被送松山三總醫院。

據了解，嫌犯張文現年27歲，先前因遷移戶籍未申報，導致教育召集令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，今年7月11日遭到通緝；除此之外，今年1月間，張文在公園路20巷內承租套房，並著手開始研究如何製造汽油彈，顯然是預謀犯案，由於張文套房就在台北車站及中正一分局旁邊，因此他才會選擇在M7出口點燃汽油彈後，再徒步丟擲煙霧彈及持刀隨機砍殺路人。

恐攻狂徒在台北車站旁邊承租套房，並著手開始研究如何製作汽油彈。（圖／翻攝畫面）

