預謀犯案還是隨機殺人？警方成功找出「這證物」 判斷張文無共犯

台北車站及捷運中山站昨（19）晚驚傳恐攻事件，桃園通緝犯張文，不僅多處亂拋煙霧彈、造成群眾恐慌；且一路上，他四處拿長刀揮砍、刺人，現已累積4死、並傳出仍有11名傷者。消息一出，震驚社會各界，而警方也緊急成立專案小組調查。據悉，除了陸續勾勒張文的犯案、行跡時間軸，稍早也傳出，警方已尋獲張文的平板、電腦雲端資料；結果，竟找出疑似「犯案計畫」的文件，顯示本樁悲劇很可能是預謀犯案。

隨著警方深入調查，張文的犯案時間軸已逐漸拼湊完成。下午3點46分，他先到中山區林森北路159巷縱火；3點49分，在中山區林森北路119巷燒毀重機；3點54分，在中山區長安東路一段，破壞多輛汽機車；4點57分，在中正區公園路的租屋處潑油燒屋，位置近南陽街。完成以上連續縱火的犯行後，接著又進入第二階段，於北車及中山站附近發動攻擊。

下午5點26分，張文前往台北車站 M8 出口投擲煙霧彈、汽油彈；6點33分，回旅館變裝完成；6點38分，前往捷運中山站4號出口，再次投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊；6點50分，進入誠品南西店攻擊、在百貨公司內逃竄，隨後墜樓；7點42分，於醫院搶救無效，宣告不治。

雖然張文已墜樓身亡，但警方不會放棄對其調查；稍早傳出，專案小組已找出他的平板電腦、雲端資料，並找到疑似犯案計劃的文件。而根據媒體《TVBS》報導，文件內容與實際砍人犯案地點吻合，因此，已初步判斷張文非「臨時起意」隨機殺人、而是已有預謀。但確切犯案動機，仍待進一步調查釐清。

警方也指，從張文的雲端文件發現，登錄帳號和存取權限者均為本人；此外，內容也有多次編修改、皆編輯者都是張文。所以，目前初步排除有共犯。

