預謀犯案！莊家班麻油雞10店面遭撒不明粉末 恐與「賭債」有關

〔記者徐聖倫／新北報導〕警告意味濃厚！台北、新北市昨下午同一時間，一共10家「莊家班麻油雞」店面遭不明人士突襲，撒「不明粉末」進湯鍋惡意破壞。警方獲報即刻展開調查，發現一共有3人分別到10家店面進行攻擊，行動有序，顯然是預謀犯案；警方昨漏夜將3嫌逮捕，但這3人不願承認預謀，警方判斷恐與「賭債」有關，將持續追查幕後主使。

據悉，莊家班麻油雞分店眾多，沒有加盟店，全是直營店。昨下午4時許，中和、蘆洲、淡水共5家，同時被穿著雨衣、騎機車的不明男子突襲，將不明粉末撒進湯鍋，讓店家無法繼續做生意。緊接著到了下午5時許，台北市士林、北投、文山的5家分店也被同樣手法攻擊。

各地警分局獲報即刻展開查緝，經調查，發現這10家店面共由3人進行攻擊，從新北一路到台北，1個小時內結束行動。新北市刑警大隊統合各分局，昨晚間循監視器、車牌，將25歲李姓男子、22歲江姓男子、21歲謝姓男子共3人逮捕到案，並發現這些人撒的都是「砂糖」與「芥末粉」，但確切成分仍須送驗。

3人承認犯案卻不承認是預謀或受指使，異口同聲向警方辯稱是「心情不好」、「隨機發洩」，態度非常不配合，警方對此說詞亦不予採信，並查出恐與「賭債」有關，扣回3人手機將繼續追查幕後主使。警詢後，依恐嚇、毀損罪嫌，將李、江、謝3人移送法辦。

