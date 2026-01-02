預警估值「荒謬過高」！《大賣空》原型貝瑞自揭未放空特斯拉原因曝

財經中心／程正邦報導

電影《大賣空》描述2007年環球金融危機和泡沫經濟時期所發生的故事。獲得第88屆奧斯卡金像獎最佳影片、最佳導演等五個獎項提名，贏得最佳改編劇本獎。(電影劇照)

曾精準預測 2008 年金融海嘯、對沖基金「Scion Asset Management」創辦人麥可貝瑞（Michael Burry），其一舉一動始終是華爾街焦點。在 2025 年年終之際，貝瑞在社群平台 X（原 Twitter）上坦承，儘管他多次公開批評特斯拉（Tesla）的估值已達到「荒謬」的程度，但他目前手中並未持有該公司的空單。這番言論引發投資者熱議：這位大空頭是在等待更好的時機，還是對馬斯克的韌性有所顧慮？

電影大賣空原型人物 Michael Burry（圖／翻攝自X平台 @ Cassandra Unchained ）

大賣空原型的矛盾？看空但不做空的背後邏輯

貝瑞在回覆網友詢問時簡短表示：「我沒有放空（I’m not shorting）。」這與他近期在付費電子報《Substack》中對特斯拉估值的嚴厲抨擊形成對比。貝瑞認為，特斯拉當前的股價表現與基本面嚴重脫節，但他選擇觀望的原因包含三點：

1. 市場情緒難測： 特斯拉股價具有強烈的個人崇拜與散戶動能，即便基本面欠佳，短期內放空仍面臨極大風險。

2. 科技股泡沫觀察： 貝瑞近期轉而關注整體科技巨頭的「會計粉飾」問題，他質疑許多企業利用 AI 熱潮，透過激進的帳務處理來誇大獲利。

3. 交車量隱憂： 特斯拉官方數據顯示，2025 年預估交車量約為 160 萬輛，較去年衰退 8%，這可能是該公司連續第二年出現銷售下滑的警訊。

全球首富、特斯拉執行長馬斯克直言未來最具關鍵性的領域將是AI與機器人技術，「如果真的要買，我會選擇與我自己無關的AI與機器人相關公司。」（圖／翻攝自YT＠Nikhil Kamath）

特斯拉 2025 年的驚心動魄：從歷史新高到競爭夾殺

回顧特斯拉去年的表現，可以用「雲霄飛車」來形容。儘管股價一度創下 489.88 美元 的歷史收盤新高，年累計漲幅達 12.5%，但其面臨的結構性問題正日益凸顯：首先是競爭加劇，比亞迪（BYD）等中國車企在全球市場的低價攻勢，嚴重擠壓毛利。另外，執行長馬斯克（Elon Musk）頻繁介入政治議題，引發部分核心消費族群的反感， 影響品牌形象。再來是需求疲軟，傳統汽車市場飽和，加上各國對電動車補貼縮減，影響換車動能。

特斯拉Model Y。（圖／翻攝自tesla官網）

交車量指標的爭議：投資人的「黑盒子」？

貝瑞特別指出，特斯拉最重要的營運指標「交車量」，在官方溝通文件中其實缺乏精確定義。這意味著市場雖然將其視為銷售數據的代名詞，但背後可能存在庫存積壓或計算方式的彈性，這正是貝瑞擔憂企業可能利用資訊不對稱來維持高估值的關鍵點。

