預警攔阻異常金流溯源查緝詐團 台高檢頒獎有功人員 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

為強化預警攔阻異常金流，保護民眾財產，行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0透過跨機關合作、公私協力，從上游源頭防制、下游溯源查緝，同時強化查緝量能與懲罰力度，以保障民眾財產安全，台灣高檢署 27、28日委由橋頭地檢署舉辦「114年度南區可疑帳戶預警中心研習會暨有功人員頒獎典禮」，表揚有功人員。

法務部政務次長黃世杰致詞時表示，法務部為懲詐主責機關，為落實行政院打詐綱領2.0「減少發生數及降低財損數」之目標，除促請台高檢署加強查緝詐欺集團、具體求重刑外，並落實罪贓返還，查扣犯罪資產，填補被害人所受損害。

黃世杰表示，台高檢署所推行之「可疑帳戶預警中心機制」，即體現懲詐目標之達成，透過檢、警、金、調之合作，當金融機構發現有異常交易而涉及不法情事之虞，依所建立之通報平台通報，以預警攔阻異常金流，保護被害人財產並溯源查緝詐團。

黃世杰指出，此機制於去年底，全國各地方檢察署均已開始因地制宜施行。執行成效部分，自施行起至今年10月止，經金融機構通報而經警示及限制之自動化帳戶計5177個，攔阻及警示帳戶餘額共9億6240萬元，獲得具體詐欺情資案件325件，其中107件已由檢察官偵辦後起訴。

黃世杰說，這些成果歸功於金融機構人員前端之即時關懷、攔阻與通報，結合執法人員溯源查緝之努力，值得高度肯定。

這次獲獎表揚的114年度可疑帳戶預警中心有功人員分別是，檢察機關：台南地檢主任檢察官王聖豪、檢察事務官兼組長魏毅坤、高雄地檢檢察官葉幸真、橋頭地檢主任檢察官蘇恒毅、檢察官郭郡欣、鍾葦怡、洪若純，共7人。警察機關：高雄市政府警察局鳳山分局鄭杰偵查員1人。

金融機構：台灣銀行股份有限公司台南創新園區分行高級辦事員嚴千評、合作金庫商業銀行股份有限公司鳳山分行副理林秀玲、第一商業銀行股份有限公司鳳山分行副理李柏澍、華南商業銀行股份有限公司鳳山分行專員郭郁馨、兆豐國際商業銀行股份有限公司鳳山分行襄理陳芃伊，共5人。

本次研習會由台高檢署檢察長張斗輝，邀請南區各地方檢察署就目前推行可疑帳戶預警中心機制之現況及策進作為說明，另邀請台中地方檢察署檢察官黃鈺雯、橋頭地檢檢察官郭郡欣、高雄市政府警察局左營分局偵查員徐崇育及台新銀行法令遵循處處長林哲立，分別從檢察機關、警察機關及金融機構視角，就預警中心運作實況進行分享交流。

照片來源：台灣高檢署

