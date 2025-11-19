即時中心／徐子為報導



花蓮馬太鞍溪堰塞湖今年9月底溢流重創光復鄉，大馬村村長王梓安因事前接獲中央通知即時撤離居民，保障全部落居民的生命安全，讓外界大讚，甚至有網友直言，王村長比花蓮縣長徐榛蔚還會做事。不過，今（19）傍晚傳出，王村長因積勞成疾住院動手術，消息傳出後，讓大批網友集氣，祝福王村長早日康復。





大馬村村長的女兒王湘惠今傍晚在社群平台Threads上發文，指出「最擔心的事，還是發生了……大家說爸爸是超人，但是他也會累。災後第56天，爸爸因為過度操勞開始發燒，發炎指數還在往上升。我真的懂爸爸撐著，未曾好好休息，那份疲憊有多深。鳳凰颱風又把光復便橋沖斷，他們昨天只能臨時繞到瑞穗就醫。但爸爸今天的狀況仍然不好……於是，兩位老人家又開著193縣道，慢慢開了好久，終於抵達慈濟醫院急診室。」



「災情時間，我的父母卻從未離開過村落，只能一直扛著高壓和無止盡的重建。而身在異國的我，能做的只有祈禱、只有牽掛。今天確定要進行手術……願神看顧爸爸的身體。爸爸加油！God bless。村落事務暫停！物資也請暫緩謝謝。」



消息曝光後，馬上湧入大批網友留言集氣，「王村長加油，超喜歡你的，一切都會順利的」、「王村長加油，早日康復」、「祈禱並祝福王村長恢復健康」、「祝福王村長早日康復！」、「你是花蓮的超人，早日康復！」、「鄉長、縣長，你們看了不會汗顏嗎？王村長才是真正有在做事的！村長手術平安、早日康復！」、「為村長身體禱告，求主醫治保守並讓村長好好休息，也希望大馬村和所有部落的中繼能夠盡快完成，讓村長罣礙的事情能夠有著落」。

原文出處：快新聞／預警救全村！光復鄉大馬村長「積勞成疾」倒下了 急送醫手術

