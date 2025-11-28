預警更在地 陸上強風鄉鎮燈號12月正式上線

（中央社記者黃巧雯台北28日電）氣象署過去發布強風特報僅針對縣市，為讓預警更精確，3月起試辦以黃、橙、紅3種等級「燈號」發布近2日內強風「鄉鎮」預警，12月正式上線，協助民眾掌握在地風勢做好準備。

台灣因季風、地形及海陸特性，各地風勢常有顯著差異，即使在同一時間，沿海與內陸的風況往往也有所不同。

交通部中央氣象署今天舉辦記者會表示，過去以縣市為單位所發布的「陸上強風特報」，雖然能提供整體警示，但較難充分反映在地差異，為使預警更精確且易讀，自今年3月起，試辦以黃、橙、紅3種等級「燈號」，發布近2日內的強風「鄉鎮」預警。

廣告 廣告

氣象署氣象預報中心副主任羅雅尹宣布，陸上強風鄉鎮燈號將於12月起正式上線，協助各界透過顏色快速判讀風力威脅程度，並採取防範措施。

針對各色燈號定義，羅雅尹說明，黃燈為「注意」，平均風達6級或陣風達8級以上，準備防風。

橙燈為「警戒」，平均風達9級或陣風達11級以上，提高警覺加強防範。

紅燈為「危險」，平均風達12級或陣風達14級以上，儘快進入堅固建築避風。羅雅尹表示，通常會是在颱風侵襲或登陸時，較容易發生這類致災型強風。

氣象署指出，每年10月至翌年4月為東北季風盛行時節，台南以北至桃園沿海、北海岸、恆春半島及離島容易發生強風（平均風6級以上），其中台灣本島與主要離島部分，以恆春半島滿州鄉沿海發生頻率最高，平均每年約195天，桃園蘆竹區沿海186天次之。

今年氣象署試辦期間顯示，除東北季風外，5月至9月於低壓帶、西南風（氣流）及颱風影響時，也可能出現強風，例如今年7月幾乎每日發布強風特報，其中，雲嘉南地區在颱風丹娜絲登陸前後出現大範圍強風，多處亮起代表危險的紅色燈號。

氣象署指出，當陸上強風特報發布時，民眾可透過氣象署官網、生活氣象App或Facebook「報天氣」粉絲專頁，即時查詢所在鄉鎮市區的強風燈號等級，並依照燈號採取相應的防範行動。（編輯：管中維）1141128