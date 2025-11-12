預防三高慢性病，健康促進機構全方位守護
【記者羅伯特／綜合報導】國民健康署昨（11）日於張榮發基金會舉辦「健康促進機構成果發表會」，表揚128家醫院、診所及衛生所，在防治糖尿病、腎臟病與戒菸服務的貢獻。國民健康署呼籲，三高(高血糖、高血壓、高血脂)是慢性病主要危險因子，民眾應透過定期健康檢查與健康生活習慣改善，在醫療院所協助下，共創健康的臺灣。
號召健康醫院網絡「醫起預防三高」
國民健康署自推動健康醫院網絡以來，即期望醫院不只是「治療疾病的場所」，更是促進民眾健康的最佳夥伴，並持續鼓勵醫療院所以多元方式推行健康促進。今年呼應「健康台灣」政策，國民健康署集結全國醫事機構展現預防三高慢性病之創意策略及行動，如高雄長庚紀念醫院以「智慧導航五力啟航」進行三高健康管理，結合數位科技篩檢，設計「三高紅綠燈」資訊系統、3D營養實驗室、智慧健康管家之智能衛教互動等，提升成人預防保健、慢性病風險評估及三高異常改善；臺中市東勢區農會附設農民醫院集結50個社區資源單位，導入社會處方箋，提升民眾運動習慣、增加健康飲食五蔬果攝取；天主教聖馬爾定醫院推動「健康檢查三高數據上傳」，結合企業健檢，主動將健檢資料上傳健康存摺，並提供三高異常個案營養諮詢、運動指導，建立從「健檢」到「介入」的連續照護模式；大千醫院透過績效管理工具(平衡計分卡) 精進成人健檢服務，114年成人健檢服務成長率達33%之亮眼成績。
糖尿病與腎臟病一起預防 各項多元策略齊發
為強化糖尿病及腎臟病防治，國民健康署除了鼓勵醫院加入健康醫院網絡外，亦已取得糖尿病或腎臟病健康促進機構的醫院數計205家，並自114年將「腎病識能衛教指導」，納入30歲以上成人預防保健服務。於醫院端，臺安醫院雙十分院結合社區與職場資源，全年服務超過2千人，並由病友及高危險群志工經營支持團體，透過典範分享與e化平台強化健康管理；聯新國際醫院則辦理社區蛋白尿篩檢與轉介，結合數位追蹤與LINE@互動衛教，積極落實腎臟病防治。
於基層診所端，彰化縣線西鄉衛生所採全方位介入模式，除了透過門診服務外，更延伸至社區、職場及校園的全場域行動，系統性找出糖尿病或腎臟病高危險群，提供持續管理與衛教指導；南投縣埔里鎮安杏診所則善用多元數位科技平台，提供個案全方位醫療照護，具體提高民眾篩檢率，並以精準化個案管理提升三高控制率，落實及早介入與轉介；桃園市中壢區活力診所透過跨團隊整合與數位化監測，為代謝症候群個案介入及衛教指導，改善三高數據，提升腎臟病防治成效；臺南市永康區顏大翔內科診所則運用「腎臟病識能卡」及「科學算病館」推廣三高與腎臟病健康識能，並深入校園向學童宣導腎臟健康教育，展現基層醫療在腎病預防與健康促進之推廣熱忱。
專業零距離：提高戒菸服務可近性，提升戒菸成功率!
戒菸服務方面，共有46家機構獲選為戒菸服務績優醫事機構，其中18家更榮獲特別獎項，整體提供超過43萬人次的戒菸服務，幫助3.5萬人戒菸，短期內節省1.9億元的健保醫療費用支出。其中，臺東縣卑南鄉衛生所結合慢性病及肺癌篩檢等推動就地戒菸服務，加強對個案、家屬吸入二手菸、檳榔危害識能宣導，提高戒菸服務可近性，促使整體戒菸成功率超過3成；另臺中市南區張肇烜診所秉持「防病於未病，預防勝於治療」的堅定信念，結合LINE和戒菸民眾智慧通訊零距離，即時幫助民眾解決戒菸遇到的困難及戒斷症狀，提升戒菸成功率！
三高防治888啟動健康行動 醫療院所成全民健康後盾
為打造「健康台灣」，國民健康署參與「三高防治888計畫」，目標讓8成民眾能早期發現三高問題、及時介入，並有效改善健康狀況。
國民健康署沈靜芬署長呼籲民眾，三高（高血糖、高血壓、高血脂）為心血管與腎臟病的重要危險因子，民眾可從日常生活著手預防，如定期健康檢查、控制血糖、血壓及血脂數值在正常範圍、規律運動及戒菸，都能降低慢性病風險。
國民健康署也期許各健康促進機構持續發揮專業與創新精神，結合醫療與社區力量，協助民眾早期發現、積極管理、恢復健康，共同守護國人及家人的幸福，攜手打造永續健康的臺灣。
其他人也在看
心靈環保站 轉換壓力維持心力
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：鄭伊佐醫師表示，現代人生活步調緊湊、壓力沉重，是心血管問題的隱形推手／台中慈濟醫院提供 立冬已過將迎大雪，正是心血管疾病好好醫師新聞網 ・ 13 小時前
健康飲食與運動是保持血糖正常關鍵
每年十一月十四日的「世界糖尿病日」，提醒人們重視糖尿病的預防與照護，透過健康飲食、規律運動與定期檢查，成為自己健康的守護者。衛生福利部草屯療養院家醫科主任楊晉州指出，預防及控制糖尿病可從以下三方面著手──1.飲食控制：避免含糖飲料與甜食，減少油炸和高脂肪食物，多攝取蔬菜、全穀類及高纖維食物，餐盤比例建議為蔬菜占一半，蛋白質及全穀類各占四分之一。2.規律運動：每週至少進行一百五十分鐘中等強度運動，如快走、游泳或騎腳踏車；每天保持三十分鐘以上活動時間，有助於降低血糖及控制體重。3.定期監測：有風險者應定期量測血糖、血壓及血脂，已確診患者需定期回診追蹤，並依醫囑用藥。草屯療養院院長丁碩彥表示，糖尿病並不可怕，可怕的是忽視它的存在。透過早期發現、良好生活習慣及專業醫療協助，糖尿病 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
為違憲大吵！ 藍委怒：你講什麼話 卓揆：我講台灣話
台北市 / 綜合報導 立法院今(11)日邀請行政院長卓榮泰進行總質詢，國民黨立委吳宗憲質詢時提到，立法院三讀通過的法律案，行政院卻不願編列預算配合執行，痛批卓榮泰是毀憲亂政，卓榮泰也不滿回擊，兩人隨即在立院唇槍舌戰。吳宗憲質詢時舉了三個例子，像是役男覺得兵役法違憲，聲請釋憲拒絕入伍，詢問卓榮泰看法。雙方唇槍舌劍，不斷爭論，最後吳宗憲諷刺地說，現在法律系學生在課堂上拿你當反面教材，講權力分立時都在笑你。卓榮泰回應，也有教授打電話給我，說應該堅守《憲法》立場。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
「鳳凰」大迴轉襲台 卓榮泰：盼地方依中央指示規劃
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導輕颱「鳳凰」步步進逼，海陸警齊發，目前正以每小時12公里速度，向北北東轉東北行進，未來各地須嚴防強風豪雨。對此，行政院長卓榮泰今（11）日提醒，希望地方政府都能依照中央（災害）應變中心所發布的各種訊息，那麼一致做統一的規劃；也期盼地方政府對所有撤離避難以及收容的國人，也要予以妥善的照顧，中央會隨時給予必要的協助。今早8時55分，卓榮泰在行政院秘書長張惇涵與發言人李慧芝等人的陪同下，率各部會首長前往立法院進行施政報告並備質詢，同時於會前接受媒體聯訪。記者提問，「鳳凰」颱風襲台，中央災害應變中心提升為一級開設，中央如何協助地方提升相關的防颱整備？此外，花蓮縣府又拖到紅色警戒才緊急宣布停班課，挨轟慢半拍，但縣府卻甩鍋給林保署，是否太不負責任？請問院長回應？對此，卓榮泰回應，颱風又來襲，「我們要求這一次要跟過去的經驗連結在一起，希望由中央（災害）應變中心統一來發布所有提醒地方政府應該注意的事項」。他舉例，比方說昨天早上7點鐘，政府就發布了光復鄉（及鳳林鎮、萬榮鄉警戒區）的紅色警戒，昨天傍晚5點半也發布了海警，今早5點半也發布了陸警，希望地方政府都能依照中央（災害）應變中心所發布的各種訊息，一致做統一的規劃。卓榮泰指出，到目前為止，（馬太鞍堰塞湖下游三鄉鎮警戒區）整個垂直避難的人數達到4150人，撤離疏散達到2148人，而收容安置的有659人，也希望地方政府對所有撤離避難以及收容的國人，也要予以妥善的照顧，中央會隨時給予必要的協助。原文出處：快新聞／「鳳凰」大迴轉襲台 卓榮泰：盼地方依中央指示規劃 更多民視新聞報導賭台大「大氣系」招牌嗆至少2颱風假！系學會急切割「鳳凰」颱風登陸點曝光？ 氣象粉專示警：台南到屏東要警戒中央氣象署同步發警！鳳凰颱風外圍雨勢擴大 13縣市豪大雨特報民視影音 ・ 1 天前
見證臺灣文化力！博物館社群前進2025國際博物館協會杜拜大會 以「AI導覽×傳統展演」揮灑文化科技新溫度
見證臺灣文化力！博物館社群前進2025國際博物館協會杜拜大會 以「AI導覽×傳統展演」揮灑文化科技新溫度 【記 […]民眾日報 ・ 9 小時前
傳國民黨險裁駐美代表處? 鄭麗文:沒想過要裁撤
政治中心／屈道昀、宋弘麟 台北報導國民黨主席鄭麗文上任以來首次參加中常會，一向被視為親中路線的鄭麗文，更傳出因為國民黨債台高築，有意將駐美代表處"轉型"，表面精簡、實為裁撤，而這作法引來綠營質疑，這豈不是輕美重中嗎？請來年輕舞者在孫文人像前勁歌熱舞，台下的鄭麗文拍手叫好，因為11月12號，不光是孫文誕辰紀念日，鄭麗文更是本日壽星，也是她上任以來首次的中常會。國民黨主席鄭麗文：「麗文將要親自，來接任我們的革命實踐研究院的院長，希望重拾我們的核心理念中心思想，強化所有黨員論述的能力，未來我們也希望所有的新進黨員，都能夠邀請他們到革實院來上課，由我親自來授課。」傳國民黨險裁駐美代表處？鄭麗文臉書澄清沒想過要裁撤。（圖／民視新聞）鄭麗文身兼主席及革實院院長，說要秉持核心理念，但這包含孫文思想嗎？畢竟先前她出席白色恐怖追思活動，其中悼念對象就是孫文恨之入骨的共諜吳石，引發黨內路線之戰，而前青年部副主任丁瑀，帶上生日禮物提醒鄭主席。國民黨前青年部副主任丁瑀：「其實就是蔣中正日記1950年的版本，吳石通匪有據，殊為寒心，令及逮捕。」一向被視為親中路線的鄭麗文，更一度傳出有意裁簡駐美代表處，最終在黨內人士勸說下作罷。傳國民黨險裁駐美代表處？鄭麗文臉書澄清沒想過要裁撤。（圖／民視新聞）國民黨文傳會主委吳宗憲：「這個百分之一百是誤傳，我們的主席從一開始到現在，對駐美代表處非常的支持，而且對我們的對秦代表也非常支持，完全沒有任何改變。」立委(民)賴瑞隆：「鄭麗文上任之後很明顯的傾斜了，往中共往習近平傾斜，而偏忽忽略了整個美國跟日本的一個關係，更加親共親中，而輕視美國反對美國的話，這恐怕會對於台灣的未來，會產生重大的一個影響。」鄭麗文上任至今，從黨內到黨外，一波未平，一波又起。原文出處：傳國民黨險裁駐美代表處？鄭麗文：沒想過要裁撤 更多民視新聞報導賴喊話韓「聲援沈伯洋」 鍾佳濱：中共跨境鎮壓並非台灣才會面對參訪歐積電 蔡英文：台灣晶片全球經濟「不可或缺」實現賴總統經濟日不落國願景 林佳龍：讓台灣透過經貿鏈結世界民視影音 ・ 15 小時前
土耳其運輸機墜毀 20官兵殉職
記者丘學陞／綜合報導 土耳其空軍1架C-130E運輸機11日自亞塞拜然起飛後，因不明原因墜毀於鄰國喬治亞境內。土國國防部證實，機上20名官兵全數殉職。 這架青年日報 ・ 9 小時前
颱風假如何確保勞工權益 勞動部揭示「1原則」
即時中心／高睿鴻報導今（2025）年第26號颱風「鳳凰」持續逼近台灣，多地已開始出現強風豪雨，甚至有些縣市於今（11）晚之前，就達標颱風假的標準。對此，勞動部特別提醒，根據《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》，天災發生時，為保障勞工生命安全，勞工應以不出勤為原則。若勞工因應需要出勤，雇主應提供通勤協助，如原定上、下班通勤方式（台鐵、捷運、公車等）有困難，而有搭乘計程車之必要時，雇主應支付相關費用。民視 ・ 1 天前
印尼總統訪澳 同意簽新安全條約
記者賴名倫／綜合報導 澳洲總理艾班尼斯12日在雪梨會晤印尼總統普拉伯沃，兩國同意簽署新安全條約，將在任一方遭遇威脅時，研擬聯合對策行動，同時也將全面加強聯合演青年日報 ・ 9 小時前
科幻小說成真！飛行車免執照可上路 續航僅20分鐘
美國矽谷推出一款新的「電動飛行車」，不少人開始拿它當交通工具。這款飛行車因為輕巧，不需要飛行執照，起飛也不需要跑道，就跟玩電玩一樣可以輕鬆上手，一台造價約600萬台幣。不過目前續航力只有大約20分鐘，還有待市場考驗。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
泌尿道上皮細胞癌「台灣發生機率更高」
[NOWnews今日新聞]泌尿道上皮細胞癌每年新增4000名患者，裡面包括了輸尿管、腎臟、腎盂及膀胱等。醫師指出，泌尿道上皮細胞癌沒有什麼生物標記可檢測，症狀通常會出現血尿，有些人就診時，發現已經是晚...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
糖尿病保命第一招 醫：掌握數據才能穩控血糖
好醫師新聞網記者邱秉維／新竹報導 圖：新竹臺大分院糖尿病衛教師指導正確的量測步驟，協助病人建立自我照護能力，落實精準控糖。 11月14日是「聯合國世界糖尿病日」，新竹臺大分院內科部好醫師新聞網 ・ 13 小時前
造謠80億歐元換蕭美琴演講 網友機場被逮辯稱"反串文"
政治中心／綜合報導副總統蕭美琴7日在IPAC大會發表演說，但竟有網友發文，指稱台灣捐了80億歐元才讓蕭美琴上台，總統府不滿造謠報案，今天這名陳姓網友搭機返國時，警方前往機場逮人，他辯稱只是轉發反串文，犯什麼法？航警vs.陳姓男子：「你要不要戴那個帽子去用啊，為什麼要戴我又不是殺人犯。」陳姓男子日前在社群發文，稱台灣捐80億歐元，才換得副總統蕭美琴赴歐演講，返國後遭攔查。（圖／民視新聞）一現身桃園機場，立刻被團團包圍，他就是日前在社群平台發文，稱台灣捐了80億歐元，才換得副總統蕭美琴赴歐演講的陳姓網友，被指控造謠，他聲稱只是反串。陳姓男子日前在社群發文，稱台灣捐80億歐元，才換得副總統蕭美琴赴歐演講，返國後遭攔查。（圖／民視新聞）陳姓男子：「會把它當真的人，腦子有問題，真的是腦子有問題，這就是一個反串文，正常人都看得出來吧，你看下面留言一整串都在講說，法國BBC問號，這一看就知道是反串文好不好，（你的意思你是轉發就對了）對啊，因為我覺得這個東西太好笑了，必須要轉發。」日前副總統蕭美琴成功突破中國封鎖，前往歐洲議會會議廳出席IPAC會議，這名網友竟在社群平台發文，稱"法國BBC"報導，台灣捐了80億歐元，讓副總統上去噴20分鐘口水，貼文一出，總統府報警依法處理，但因他發文時人在國外，因此根據航班資訊，得知他12日下午返台，直接前往桃園機場攔查，要求說明。陳姓男子：「哈哈哈哈實在太好笑了。」看到航警和媒體來接機，陳姓男子心情看似不受影響，不過下一秒...航警vs.陳姓男子：「啊！啊！，沒關係往前站往前站，沒有沒有沒有他撞到我身上，那個因為他腰受傷。」腰部受傷的陳姓男子，坐在輪椅上，疑似因為碰撞桌子，痛到大叫，但依然不認自己違法。陳姓男子：「這是一個反串文有犯什麼法，對啊我就是覺得它好笑才PO，現在連發自己，覺得好笑的文章都不可以了嗎。」非本案律師黃帝穎：「因為八十億歐元屬於具體數字，本質上就不會屬於反串文，那這經驗法則上面，用強硬凹說這是反串文，也凸顯這個造謠者他的心虛。」依據社會秩序維護法，散佈謠言，足以影響公共之安寧者，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。好不好笑，恐怕不是自己說了算。原文出處：造謠80億歐元換蕭美琴演講 網友機場被逮辯稱「反串文」 更多民視新聞報導支持林岱樺綠營有不同聲音？ 林佳龍：我挺的是制度而非個人駁斥與吳釗燮不合 林佳龍：那都是想要「挑撥離間」翁曉玲質詢又出金句 竟護航中國「難道會亂抓犯人？」民視影音 ・ 13 小時前
8旬婦涉悶死癱瘓兒 民團籲另設照顧殺人審理依據
（中央社記者曾以寧台北12日電）北市8旬婦疑因心力交瘁，悶死癱瘓50年兒，一審判刑2年6月並建請總統特赦，上訴二審中。家總今天表示，盼改善長照重度失能者照顧資源不足問題，並建立照顧殺人事件審理依據。中央社 ・ 13 小時前
北半球流感季提前 H3N2發威.歐美亞病例衝高
北半球流感季提早來襲，H3N2病毒成為今冬全球共同敵人。不僅在我國，H3N2 為主流株，九月底到十月底占比約 86.4%，日本的流感災情也很嚴重：全國超過兩千所幼稚園與中小學被迫停課。英國醫療體系又將迎來罷工危機，有專家警告今年流感季可能是十年來最嚴重。而美國則因政府停擺與衛生部長小羅勃甘迺迪帶頭質疑疫苗，導致流感疫苗接種率創新低，加上許多州，沒有醫療保險的人必須自費，更降低施打意願。H3N2這支源自1968年「香港流感」的變異病毒株，特點是傳染力高、重症率高，如今川普政府正用政策與病毒直球對決，犧牲的是全美民眾的健康。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
投縣議會定期會閉幕 明年總預算案過關
南投縣議會第二十屆第六次定期會昨（十二）日圓滿閉幕，縣長許淑華感謝縣議會的支持，如數通過明年度總共約三百五十一億元的年度總預算案，許縣長強調指出，縣府明年會依照縣議會通過的各項議案，全力推動各個面向的縣政要務。許縣長指出，本次會期議員們提出了五十幾個議案，很多議員希望透過明年在新財劃法下，增加的中央統籌分配稅款推動相關建設，明年度在確定中央各項補助預算額度後，將會連同她已宣布的老人長輩健保費由縣府負擔案，一併在明年度的追加預算去落實推動，盡可能來滿足每位縣民鄉親對縣府的期待，再次感謝南投縣議會對縣政府的支持。南投縣鳳凰颱風災害應變中心已一級開設，十一日一早並召開防災整備應變工作會議。許縣長在縣議會開議前受訪時表示，十一日晚間決定十二日照常上班上課的決策，係依據中央氣象署提 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
川習會未談台灣 吳志中：台灣不應成為雙邊會談籌碼
（中央社記者楊堯茹台北12日電）外交部政務次長吳志中接受捷克媒體專訪表示，捷克是台灣的重要民主夥伴，期盼捷克新政府延續並深化雙邊關係。而川習會未談及台灣，吳志中強調，台灣不應成為任何雙邊談判的籌碼。中央社 ・ 13 小時前
吳志中接受捷克媒體專訪 (圖)
外交部政務次長吳志中日前接受捷克「布拉格國際廣播電台」（Radio Prague International）視訊專訪。（外交部提供）中央社 ・ 13 小時前
AIT處長谷立言拜會鄭麗文 黨部會晤一小時
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（12）日舉行首次舉行中常會。就在中常會結束一個小時後，美國在台協會（AIT）處長谷立言（RaymondGreene）下午4時赴國民黨中央黨部拜會。國民黨指...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
與谷立言會面 鄭麗文：台美關係重要盼美方持續支持
（中央社記者劉冠廷台北12日電）國民黨主席鄭麗文今天與美國在台協會（AIT）處長谷立言會面，鄭麗文表示，台美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持；唯有透過穩定的溝通與互信，方能共同維護區域的和平與穩定。中央社 ・ 13 小時前