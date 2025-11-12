預防三高慢性病，健康促進機構全方位守護

圖說: 健康促進機構成果發表會與會人士大合影

【記者羅伯特／綜合報導】國民健康署昨（11）日於張榮發基金會舉辦「健康促進機構成果發表會」，表揚128家醫院、診所及衛生所，在防治糖尿病、腎臟病與戒菸服務的貢獻。國民健康署呼籲，三高(高血糖、高血壓、高血脂)是慢性病主要危險因子，民眾應透過定期健康檢查與健康生活習慣改善，在醫療院所協助下，共創健康的臺灣。

號召健康醫院網絡「醫起預防三高」

國民健康署自推動健康醫院網絡以來，即期望醫院不只是「治療疾病的場所」，更是促進民眾健康的最佳夥伴，並持續鼓勵醫療院所以多元方式推行健康促進。今年呼應「健康台灣」政策，國民健康署集結全國醫事機構展現預防三高慢性病之創意策略及行動，如高雄長庚紀念醫院以「智慧導航五力啟航」進行三高健康管理，結合數位科技篩檢，設計「三高紅綠燈」資訊系統、3D營養實驗室、智慧健康管家之智能衛教互動等，提升成人預防保健、慢性病風險評估及三高異常改善；臺中市東勢區農會附設農民醫院集結50個社區資源單位，導入社會處方箋，提升民眾運動習慣、增加健康飲食五蔬果攝取；天主教聖馬爾定醫院推動「健康檢查三高數據上傳」，結合企業健檢，主動將健檢資料上傳健康存摺，並提供三高異常個案營養諮詢、運動指導，建立從「健檢」到「介入」的連續照護模式；大千醫院透過績效管理工具(平衡計分卡) 精進成人健檢服務，114年成人健檢服務成長率達33%之亮眼成績。

糖尿病與腎臟病一起預防 各項多元策略齊發

為強化糖尿病及腎臟病防治，國民健康署除了鼓勵醫院加入健康醫院網絡外，亦已取得糖尿病或腎臟病健康促進機構的醫院數計205家，並自114年將「腎病識能衛教指導」，納入30歲以上成人預防保健服務。於醫院端，臺安醫院雙十分院結合社區與職場資源，全年服務超過2千人，並由病友及高危險群志工經營支持團體，透過典範分享與e化平台強化健康管理；聯新國際醫院則辦理社區蛋白尿篩檢與轉介，結合數位追蹤與LINE@互動衛教，積極落實腎臟病防治。

於基層診所端，彰化縣線西鄉衛生所採全方位介入模式，除了透過門診服務外，更延伸至社區、職場及校園的全場域行動，系統性找出糖尿病或腎臟病高危險群，提供持續管理與衛教指導；南投縣埔里鎮安杏診所則善用多元數位科技平台，提供個案全方位醫療照護，具體提高民眾篩檢率，並以精準化個案管理提升三高控制率，落實及早介入與轉介；桃園市中壢區活力診所透過跨團隊整合與數位化監測，為代謝症候群個案介入及衛教指導，改善三高數據，提升腎臟病防治成效；臺南市永康區顏大翔內科診所則運用「腎臟病識能卡」及「科學算病館」推廣三高與腎臟病健康識能，並深入校園向學童宣導腎臟健康教育，展現基層醫療在腎病預防與健康促進之推廣熱忱。

圖說: 署長暨相關醫學會理事長合影，左二：台灣腎臟醫學會許永和秘書長、左四：台灣基層糖尿病學會陳宏麟理事長、左五：中華民國糖尿病衛教學會歐弘毅理事長、右五：國民健康署沈靜芬署長、右四：臺灣健康醫院學會林名男理事長、右三：台灣社區醫院協會朱益宏理事長

專業零距離：提高戒菸服務可近性，提升戒菸成功率!

戒菸服務方面，共有46家機構獲選為戒菸服務績優醫事機構，其中18家更榮獲特別獎項，整體提供超過43萬人次的戒菸服務，幫助3.5萬人戒菸，短期內節省1.9億元的健保醫療費用支出。其中，臺東縣卑南鄉衛生所結合慢性病及肺癌篩檢等推動就地戒菸服務，加強對個案、家屬吸入二手菸、檳榔危害識能宣導，提高戒菸服務可近性，促使整體戒菸成功率超過3成；另臺中市南區張肇烜診所秉持「防病於未病，預防勝於治療」的堅定信念，結合LINE和戒菸民眾智慧通訊零距離，即時幫助民眾解決戒菸遇到的困難及戒斷症狀，提升戒菸成功率！

三高防治888啟動健康行動 醫療院所成全民健康後盾

為打造「健康台灣」，國民健康署參與「三高防治888計畫」，目標讓8成民眾能早期發現三高問題、及時介入，並有效改善健康狀況。

國民健康署沈靜芬署長呼籲民眾，三高（高血糖、高血壓、高血脂）為心血管與腎臟病的重要危險因子，民眾可從日常生活著手預防，如定期健康檢查、控制血糖、血壓及血脂數值在正常範圍、規律運動及戒菸，都能降低慢性病風險。

國民健康署也期許各健康促進機構持續發揮專業與創新精神，結合醫療與社區力量，協助民眾早期發現、積極管理、恢復健康，共同守護國人及家人的幸福，攜手打造永續健康的臺灣。