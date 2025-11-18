預防冬季搔癢症 補水+潤膚

桃療藥師與您一起防範冬季搔癢症，圖為冬季搔癢症相關藥品。（桃療提供）

天氣漸漸寒冷，不少人皮膚開始出現乾燥、緊繃、搔癢、脫皮，甚至晚上癢得睡不著。此症狀稱為冬季搔癢症，又稱為缺脂性皮膚炎或乾燥性溼疹。當氣溫降低使皮膚血管收縮，加上皮脂腺及汗腺分泌減少，缺乏脂質層保水功能，水分容易揮發，出現乾燥粗糙、乾癢難耐情形。好發部位於四肢，其中以下肢的前側及暴露在外的頭面部、前胸及頸部等部位，較易出現搔癢。而腰部鬆緊帶束縛處因摩擦的關係，也是好發部位。

治療的原則以保養為主，藥品為輔。除了補充身體的水分，皮膚保養也是重點。沐浴後盡快擦掉身體過多水分，以免遇風更快流失水分。5分鐘內身體未完全乾燥時塗抹潤膚劑，以補充皮膚的油脂，減少水分蒸發。若使用潤膚劑仍未能控制病情，可使用外用類固醇藥膏減低皮膚發炎的情況，如搔癢和紅腫。其藥效有不同強度之分，須按嚴重程度、位置等選擇適當的藥膏。一般局部性類固醇藥膏可能產生的副作用，有皮膚變薄、色素改變及敏感等。使用時務必依照醫師指示與療程，於患處薄擦使用。

衛福部桃園療養院葉菁芳藥師18日表示，預防勝於治療，做好皮膚保養，可以降低冬季搔癢症發生。尤其是年長者因皮膚老化代謝降低，皮脂腺分泌亦減少，發生搔癢機率較高，更要注意平時的保養。另外，冬季時有些人喜歡泡熱水澡或溫泉，但過高的水溫容易去除身上油脂，使皮膚乾燥變得更嚴重，對易產生搔癢的患者來說應盡量避免，如果要泡的話，可在水中加入一些沐浴油，或在接觸後塗抹足夠的潤滑霜，以減輕熱水對皮膚的傷害。保持皮膚的水分，才能防範冬季搔癢症發生。