預防冬季搔癢症 補水+潤膚
記者陳華興∕桃園報導
天氣漸漸寒冷，不少人皮膚開始出現乾燥、緊繃、搔癢、脫皮，甚至晚上癢得睡不著。此症狀稱為冬季搔癢症，又稱為缺脂性皮膚炎或乾燥性溼疹。當氣溫降低使皮膚血管收縮，加上皮脂腺及汗腺分泌減少，缺乏脂質層保水功能，水分容易揮發，出現乾燥粗糙、乾癢難耐情形。好發部位於四肢，其中以下肢的前側及暴露在外的頭面部、前胸及頸部等部位，較易出現搔癢。而腰部鬆緊帶束縛處因摩擦的關係，也是好發部位。
治療的原則以保養為主，藥品為輔。除了補充身體的水分，皮膚保養也是重點。沐浴後盡快擦掉身體過多水分，以免遇風更快流失水分。5分鐘內身體未完全乾燥時塗抹潤膚劑，以補充皮膚的油脂，減少水分蒸發。若使用潤膚劑仍未能控制病情，可使用外用類固醇藥膏減低皮膚發炎的情況，如搔癢和紅腫。其藥效有不同強度之分，須按嚴重程度、位置等選擇適當的藥膏。一般局部性類固醇藥膏可能產生的副作用，有皮膚變薄、色素改變及敏感等。使用時務必依照醫師指示與療程，於患處薄擦使用。
衛福部桃園療養院葉菁芳藥師18日表示，預防勝於治療，做好皮膚保養，可以降低冬季搔癢症發生。尤其是年長者因皮膚老化代謝降低，皮脂腺分泌亦減少，發生搔癢機率較高，更要注意平時的保養。另外，冬季時有些人喜歡泡熱水澡或溫泉，但過高的水溫容易去除身上油脂，使皮膚乾燥變得更嚴重，對易產生搔癢的患者來說應盡量避免，如果要泡的話，可在水中加入一些沐浴油，或在接觸後塗抹足夠的潤滑霜，以減輕熱水對皮膚的傷害。保持皮膚的水分，才能防範冬季搔癢症發生。
其他人也在看
90%的人都不知道，8個「養膚潛規則」全公開！破解為什麼你擦貴婦乳霜都沒效？
體內保濕的進階版：「吃好油」比狂喝水更鎖水除了每天喝 2000c.c. 的水。 內行人會在水中加入「好油」與「好菌」，從腸道開始養出潤澤肌。因為喝水只是「補水」，但如果皮脂膜不健康，水分依然會流失。皮膚的潤澤感，關鍵在於攝取「優質脂肪」。怎麼做？嘗試在每天吃的無糖優...styletc ・ 1 天前
資生堂虧損502億震驚全球！日本美妝卻逆勢狂賣：2025四大必收神品一次看
以下四款是今年日本女生最關注、也最值得入手的代表作——從護手、保養、水光唇到限量彩妝，每一款都在市場低迷時依舊亮眼。No.1 無限肌緻 × 比得兔™ 撫紋美頸護手精華去年一推出就有漂亮表現的無限肌緻撫紋美頸護手精華，今年再度以 比得兔™ 連...styletc ・ 4 天前
白髮冒不停！避開6大NG生活習慣，用5招讓黑髮回來
白髮提早冒出，真的只是「年紀大」的問題嗎？營養功能醫學醫師劉博仁指出，除了基因，壓力、熬夜、抽菸、高糖飲食、過度曝曬，甚至營養不足，都可能讓黑色素細胞提早耗竭，讓白髮提前出現。男性約在30到35歲，女性約 35到40歲會開始明顯長白髮，但每個人差異很大。不過，2024年國際皮膚科研究指出，白髮並非完全不可逆。鏡報 ・ 19 小時前
驚！28妙齡女被愛犬咬掉嘴邊肉 黃金6小時靠PRP增生療法搶救成功
28歲胡小姐日前在家與愛犬互動時，因犬隻情緒突變撲咬其臉部，造成她嘴邊皮膚與肌肉撕裂缺損、血流如注，家屬連忙將她送醫，完成緊急修復，成功保住她的臉部線條與笑容，恢復正常飲食與工作生活。衛生福利部豐原醫院外科醫師陳明澤表示，狗咬傷並非小擦傷，若延誤就醫，恐導致皮膚壞死、毀容、蜂窩組織炎或永久疤痕，嚴重自由時報 ・ 1 天前
28歲妙齡女被愛犬咬掉嘴邊肉 把握黃金6小時處置
一名28歲胡小姐，日前在家與愛犬互動時，愛犬竟突然撲咬她的臉部，造成嘴邊皮膚與肌肉撕裂缺損、血流如注，家屬連忙將她送醫急診，在外科與皮膚科團隊密切合作下，順利完成緊急修復，成功保住她的臉部線條與笑容，中廣新聞網 ・ 1 天前
開架最美護唇膏推薦！3CE、Laka用過回不去，肉桂卡色真心美炸
便宜又好用的開架護唇膏推薦！3CE柔光小粉管是編輯最近的新歡～還有韓國超人氣的LAKA，潤唇油出乎意料地清爽！必買還有經典的小蜜媞、曼秀雷敦也都是有口皆碑！造咖 ・ 1 天前
康是美「熱賣級彩妝」一次看！LANEIGE迷你潤唇禮盒太欠收、KOSÉ定妝噴霧推限定伯爵茶香味、Visée花綻頰彩子瑜御用色必買！
LANEIGE奇想樂園果凍潤唇禮盒：4 款人氣香氣一次擁有，交換禮物直接封神LANEIGE今年的「奇想樂園」系列超級吸睛！其中於康是美指定門市就能買得到的果凍潤唇禮盒更是甜到不行，一盒收齊果凍水光潤唇膏的甜莓派對、藍莓果醬、芒果奶酪、小熊軟糖四款明星香味，味道像迷你甜點...styletc ・ 1 天前
高三生壓力大狂嗑炸雞、手搖「吃出滿臉痘」 ！醫教甩爛臉秘訣
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】面臨學測大考壓力，許多準考生都會靠「吃」來補充能量與紓壓，但就讀高三的許同學，天天熬夜苦讀之餘，深夜下課後還習慣買炸雞與手搖飲當宵夜。沒想到短短幾周，臉頰兩側就冒出大片紅腫發炎的痘痘。 因傷口疼痛難耐，加上影響外貌，許同學只敢戴口罩上學遮醜，就醫經亞洲大學附屬醫院皮膚科沈冠宇醫師診斷為「囊腫型痤瘡」。所幸經外用藥物、局部注射與口服A酸治療，加上調整作息與飲食，許同學才免除「爛臉危機」，露出笑容說：「終於敢脫口罩面對鏡子了！」 85％青少年苦於青春痘 熬夜壓力與油膩飲食是元凶 沈冠宇醫師指出，俗稱青春痘的「尋常性痤瘡（acne vulgaris）」，是青少年常見的發炎性皮膚疾病。約85%的青少年都曾出現這類痘痘，但若未及時控制，嚴重會留下明顯痘疤，影響情緒與人際關係。 沈冠宇醫師解釋，痤瘡的形成機轉複雜，主要與皮脂分泌過多、毛囊角化、微生物增生與發炎反應有關；而熬夜、壓力大、抽菸、濃妝或飲食油膩等，會使病況惡化；而女性若合併月經不規則或多毛、體重增加，也應檢查是否有多囊性卵巢症候群。 控痘日常首重3關鍵 囊腫型痘痘結合治療有撇步 想要改善痘痘，包括生活習慣與健康醫療網 ・ 10 小時前
沒吃海鮮、沒碰塵螨卻天天抓癢鼻塞？ 醫揭：免疫系統在跟自己作戰
不少人明明沒有接觸海鮮、花粉或塵螨，過敏檢查都是陰性，卻仍經常皮膚發癢、鼻塞，甚至腸胃不適。基因醫師張家銘指出，這很可能是「IgE自體過敏」。原因是免疫系統把身體自己的蛋白誤認為威脅，像對外界過敏一樣釋放組織胺與發炎物質，導致全身出現類似過敏的症狀。鏡報 ・ 1 天前
TWICE子瑜、娜璉御用色號全公開！Visée、fwee、Laka…2025秋冬「水光唇」天花板就是這幾支
Visée 花綻雙色頰彩 RO-3暮紫薔薇子瑜使用的就是RO-3甜美優雅的藕粉色，透過疊加兩種質感與色彩，打造出如同從內而外綻放的花朵一般、好氣色且立體感十足的雙頰。輕薄服貼，即使多次疊擦也不會厚重感、粉感或泛白，實現清透美麗的粧效。Visée 果漾晶潤豐唇膏PK881＋精華豐唇...styletc ・ 1 天前
女遭愛犬咬掉嘴邊肉 醫採PRP增生療法免毀容
（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中28歲胡姓女子日前在家與愛犬互動，突遭撲咬，造成嘴邊皮膚、肌肉撕裂缺損，送醫採「PRP（自體血小板血漿）增生療法」成功修復。醫師說，延誤送醫恐皮膚壞死甚至毀容。中央社 ・ 1 天前
Angelababy素顏再掀熱議！盧建勳院長解讀「變臉」疑雲：這是自然演化的結果
35歲的中國女星 Angelababy（楊穎）近日以素顏現身品牌直播間，高清鏡頭下皮膚白皙緊緻、毛孔幾乎隱形，氣色好到發光，讓粉絲驚呼「這狀態太犯規！」。然而隨著熱搜登上榜首，關於她「臉怎麼依舊保持精緻」的整形疑雲再度被放大討論。姊妹淘 ・ 1 天前
秋天一到皮膚又乾又癢？資深護理師傳授「5大實用策略」，讓肌膚穩定度過乾冷季
俗話說：「秋日一場雨，天氣步步寒。」經過幾次秋颱後，氣溫漸降、濕度驟減，肌膚也悄悄拉響「乾燥警報」。在這個皮膚屏障轉換最緊張、也最脆弱的時期，資深護理師郭貞君提醒，從緊繃、發癢、乾紅到脫皮，這些都是肌膚在換季時發出的 SOS 訊號。只要了解皮膚的生理反應，就能找到預防乾癢與穩定膚況的關鍵。姊妹淘 ・ 1 天前
6款焚香香水推薦！把靈魂點亮的煙霧系香氣，散發神秘又性感的高級氛圍
焚香香水是什麼？焚香香水的魅力，在於那種若有似無的煙燻氣息！前調通常帶點辛香或木質；過幾分鐘，中調開始浮出柔和的煙燻暖意；等到後調完全展開，就是一股能把人包起來的安定感，而且越到後面越好聞、越靠近越耐人尋味，這種層次感是其他香調少有的。它不marie claire 美麗佳人 ・ 6 小時前
2025最強 4 大限定彩妝一次看：OSAJI手繪插畫、RMK微風假日、Bobbi Brown仙境聯名全收藏！
1.CHANEL 2025香奈兒聖誕限量彩妝系列香奈兒今年以「星辰宇宙」為靈感，把夜空光芒化成臉上的流動星光。頰彩盤以細緻壓紋呈現星座符碼，粉質柔滑、光澤細膩，是打造節慶柔霧光采的必收單品。眼妝系列延伸銀紫、藍灰與水藍光芒，四色眼影的色階宛如深夜星雲，搭配兩款金屬橘紅...styletc ・ 1 天前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 12 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 19 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
劉書宏爆被健身教練打到「骨裂發炎」！經紀人發聲曝近況
劉書宏9月初突在社群上透露「肋骨骨裂」的消息、暴瘦4公斤，當時絕口不提原因，18日有新聞傳出，他和健身教練好友蔣政8月底起爭執，雙方大打出手，但劉書宏體力不及對方、並且受了重傷。對此，劉書宏經紀人表示，「謝謝你們的關心，目前恢復都很良好，受傷的過程沒有特別要跟大家交代的細節。」中時新聞網 ・ 11 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前