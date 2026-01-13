「預防冬季癢」不洗澡有理？！醫：隔3天洗一次、10分鐘上限

寒冷季節若洗澡過於頻繁，恐導致皮膚屏障受損，引發缺脂性皮膚炎。胸腔暨重症醫師黃軒指出，除非運動量大或流汗較多的特殊族群，一般人在冬天2至3天洗一次澡即可，且洗澡時間應控制在10分鐘內，避免皮膚過度脫水而出現乾癢甚至胸悶等症狀。

冬季氣溫偏低會使皮膚的天然屏障容易受損，若洗澡太頻繁、用力搓洗，或使用清潔力強的沐浴產品，會進一步破壞皮脂膜。 （示意圖／Pexels）

黃軒在臉書粉專發文說明，冬季氣溫偏低會使皮膚的天然屏障容易受損，若洗澡太頻繁、用力搓洗，或使用清潔力強的沐浴產品，會進一步破壞皮脂膜。由於新皮脂的分泌在低溫環境下需要更長時間恢復，就可能出現缺脂性皮膚炎，讓人因為皮膚又乾又癢而睡不好。

針對冬天洗澡時間的控制，黃軒表示應控制在5至10分鐘，泡澡則不要超過20分鐘，以免皮膚過度脫水，甚至出現胸悶或供血不足的情況。清洗時不要搓太狠，水溫不宜超過攝氏40度，以防止皮膚角質層受損。

在洗澡頻率方面，黃軒指出在乾寒的冬季，多數人2至3天洗一次澡即可。如果因運動或其他原因出汗較多而需要每天洗澡，也應注意縮短洗澡時間並及時保濕。

洗完澡後趁著身體尚微濕時，使用含有甘油、尿素或神經醯胺等成分的產品，能改善皮膚屏障功能、減少水分流失。 （示意圖／Pixabay）

黃軒建議皮膚乾燥的人應避免使用清潔力強的皂基沐浴乳，可改用滋潤型、溫和型沐浴乳。如果每天洗澡，甚至不需使用沐浴乳，用清水沖洗即可。

多項研究指出，洗完澡後趁著身體尚微濕時，使用含有甘油、尿素或神經醯胺等成分的產品，能改善皮膚屏障功能、減少水分流失，有效避免或緩解皮膚乾燥及搔癢。

黃軒也提醒，除了減少過度清潔，冬天時應適時補充飲食中的不飽和脂肪酸，例如魚油或堅果，這樣也有助於預防皮膚乾癢。

