預防冬季癢 醫生建議把握沐浴後3分鐘

北美大陸型氣候讓許多人肌膚全年都相當乾燥，尤其冬天氣溫一降，肌膚更有如沙漠般乾枯。雅虎（Yahoo）網站撰稿人艾德華茲（Jeanine Edwards）表示，她因此堅持每天塗抹身體乳，不過有時難免拖延，尤其是在居家辦公的日子。她說，早晨沐浴後，每周至少有幾次，她會裹著浴袍盯著電子郵件，直到驚覺該塗乳液了；這是她決定在新的一年努力改掉的壞習慣，因為醫生建議應在沐浴後三分鐘內塗抹保濕品。

何謂「三分鐘沐浴法則」

艾德華茲表示，部分倡導節約用水者曾提議將淋浴時間控制在三分鐘以減少浪費，但現在社群媒體不時出現的「三分鐘淋浴法則」，則是主張沐浴後三分鐘內塗抹保濕品，對肌膚健康極為重要。

醫師認同「三分鐘沐浴法則」

這項法則並非在抖音（TikTok）掀起的短暫風潮，相反地，所有艾德華茲訪問過的醫師皆認同其優點。加拿大安大略省內科及心臟科醫師齊瑪（Asim Nazir Cheema）指出，沐浴後三分鐘內，在肌膚微濕而非濕透的狀態下塗抹保濕品，確實對肌膚有益。

加州沙加緬度家醫科醫師泰珀（Eric Tepper）說，立即使用身體乳有助鎖住水分，比等待肌膚乾燥後再塗抹更佳；在微濕肌膚上使用保濕品，更能有效維持肌膚水潤。

為何要遵循「三分鐘淋浴法則」

乾燥搔癢的肌膚不僅令人不適且影響外觀，更隱藏其他風險。俄亥俄州全科醫師奇查克（Michael Chichak）說，乾燥肌膚更易受傷，所幸在適當時刻使用保濕品能有效預防。

內華達州皮膚科醫師施耐德（Samantha Schneider）指出，沐浴後肌膚會流失水分，當肌膚仍處於濕潤狀態時，立即塗抹保濕品能有效地補充水分；多數保濕產品中的保濕劑能吸附並鎖住水分。在沐浴後肌膚仍濕潤時，可吸收更多水分，達到更深層的保濕效果。

齊瑪也表示，濕潤的肌膚滲透性較高，有助保濕產品更有效將水分鎖在表皮層，降低肌膚乾燥程度，同時減少因水分流失引發的各種不良副作用。

