預防勝於搶救！桃消埔子分隊傳授防火觀念 業者安心過好年

農曆春節將至，桃園市消防局第一救災救護大隊埔子分隊今（21）日上午在富國路辦公廳舍舉辦「防火管理座談會」，由埔子分隊小隊長江育憲主講，邀請轄內工廠、百貨商場、補習班及長照機構等場所的防火管理人共同參與，希冀透過座談會面對面的教學與溝通，協助業者降低火災發生風險。

透過座談會面對面的教學與溝通，協助業者降低火災發生風險。圖：埔子分隊提供

埔子分隊表示，此次座談會列舉春節期間常見的火災隱憂，向業者宣導用火用電的安全管理，不僅要防範「電氣火災」的發生，也要對「敬神敬祖」、「焚燒紙錢」與「施放爆竹煙火」等傳統習俗的潛在火災風險保持警惕，避免因一時疏忽造成火災，同時提醒業者平時應落實內部監督及管理，維護場所消防安全設備及防火避難設施的妥善率。

廣告 廣告

會中亦就近期消防法令修正內容向業者進行重點說明，強調自衛消防編組在火災初期應變扮演著關鍵角色，要求業者持續強化自衛消防編組的應變能力，包含通報、初期滅火及避難引導等任務，確保在災害發生時能即刻啟動，發揮初期應變效能，降低災害擴大風險。

埔子分隊長何家瑋表示，近日火災頻傳，桃園某商業住宅慘遭鄰近鐵皮屋的火勢波及，所幸住戶聽聞火災警報後迅速逃生未造成人員傷亡，更凸顯了營業場所防火管理的重要性，然而公共安全有賴於積極的產官合作，在春節期間的火災高風險期來臨前，藉由消防單位主動給予專業指導，結合業者自主管理責任，將風險管理內化為職場安全文化，方能提升場所自主應變能力，防範災害於未然，守護人命與財產安全，讓員工與市民安心過好年。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

成功救回工廠OHCA男子！竹圍消防分享「生命之鍊」關鍵6環節

【有片】喝醉睡路中！桃園男心虛逃逸 倒車撞警、躲暗巷仍遭逮