上月底的釜山「川習會」，會前暗濤洶湧，例如中國大陸宣布加強稀土出口管制，美國則宣布恢復核武實驗。會後，雙方釋出的訊息頗有「相逢一笑泯恩仇」之感。相較於近年美、陸相互掣肘，此次應由川普和習近平拍板，把各自當前可交換的籌碼放在談判桌，以「雙贏」與暫不突顯難以解決的歧見為原則，交換了不少籌碼。

例如，美國暫停實施對中國大陸海事、物流和造船業「301條款」調查措施，及暫停實體清單上限制出口至中國大陸特定企業的措施，均為期1年；而中國大陸則暫停對美方海事、物流和造船業、稀土出口管制等措施，也是為期1年。中國大陸還宣布擴大對美農產採購，在會前已恢復購入美國的大豆，而美國將下調對中國大陸徵收的20％「芬太尼」關稅，並繼續暫停對中國大陸商品加徵24％對等關稅，同樣為期1年。

這些籌碼的交換未必如前述般一物換一物，但已得資訊指出，這些是各自願意公開交換的籌碼，則毫無疑問。

假設所謂的「台灣問題」確實沒有出現在川、習的談話，它未來還會不會是美國和/或中國大陸的談判籌碼呢？從歷史及國際談判角度觀之，並無理由樂觀地主張，它不會是美國和/或中國大陸的談判籌碼。

如果美、陸對於未來各自處理或雙方「共管」台海局勢有急迫性，最可能「被決定」的一方就是台灣。換言之，台灣在這個條件下很可能成為籌碼。

此處所謂的「共管」並非華盛頓與北京分享台海主權或管轄權，而是雙方盡各自的能力去減少造成台海危機升高的因子，以免成為台海衝突的主要當事方或不得已的主要第三方介入者。川普和習近平若想達成前述目標又要保持政策自主，不太可能是修正自己的作為，而是「柿子挑軟的吃」，以政治、經濟、軍事手段影響或壓制台灣。以當前情勢而言，幾可說就是去影響或壓制想台獨的民進黨政府。

中華民國的執政者要如何避免淪為美國和/或中國大陸的籌碼？要管理此一外部安全風險，一般多建議採規避、轉嫁、降低或接受等方法。如果不可能規避風險，找不到轉嫁風險的苦主，又不想接受這樣的風險，只剩下降低風險一途。

有效降低台海衝突風險的措施，包括在強化台澎金馬防衛的同時增進兩岸政治溝通管道，並減少台獨與挑釁中共的行為，以免美、陸認真考慮將台灣「籌碼化」。這是賴清德及其國安團隊在「川習會」後的急迫課題。（作者為國立政治大學外交系教授）