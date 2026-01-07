預防台灣黑熊等人獸衝突 3單位簽備忘錄加強合作

〔記者張協昇／南投報導〕新中橫公路北起南投水里，南至嘉義後庄，串連塔塔加遊憩區與阿里山國家森林遊樂區，具有豐富自然資源與高度遊憩價值，玉山國家公園管理處(簡稱玉管處)、林業及自然保育署嘉義分署與台大實驗林管理處昨(6日)簽署備忘錄，將共同推動沿線生態保育、學術研究、環境教育，並聚焦於台灣黑熊、阿里山山椒魚及過境猛禽等物種保育教育議題，以及人獸衝突預防等重點工作。

玉管處指出，新中橫公路沿線區域在棲地環境、物種分布及所面臨的環境議題上，具有高度連通性與相似性，是多項生態保育工作的關鍵場域。例如新中橫公路沿線為珍貴稀有保育類野生動物阿里山山椒魚的重要核心分布區；另近年來取食人類食物頻率增加的黃喉貂及台灣獼猴，也在玉管處研究中多次觀察到其於玉山國家公園與阿里山國家森林遊樂區之間穿梭活動。此外，活動範圍遼闊、具潛在人獸衝突風險的台灣黑熊，其保育與監測工作也亟需跨機關合作，方能發揮整體成效。

玉管處強調，後續3單位將共同辦理相關宣導活動與環境教育課程，並相互支援專業人力，合作進行人員訓練與生態調查，期能整合跨單位資源，提升生態保育與環境教育成效，同時降低人獸衝突風險，減緩遊憩壓力對生態環境造成的影響。

玉管處志工在塔塔加遊憩區向遊客宣導如何預防與台灣黑熊衝突。(記者張協昇攝)

八通關古道注意台灣黑熊出沒告示牌。(記者張協昇攝)

塔塔加遊客中心停車場，經常可見成群台灣獼猴出沒。(記者張協昇攝)

