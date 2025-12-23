預防大型攻擊事件 北檢成立「防恐攻應變小組」

即時中心／林韋慈報導

因應近期無差別攻擊事件，為防範恐怖攻擊並強化應變聯繫機制，台北地檢署昨依台灣高等檢察署指示，成立「防範恐怖攻擊應變小組」，由國安專組主任檢察官李仲仁領軍，率6名檢察官組成專責團隊。針對散布恐懼心理、暴力威脅及危害公眾安全等行為，將採取嚴查速辦、絕不寬貸的原則，全力守護民眾安全。





「防範恐怖攻擊應變小組」由李仲仁擔任召集人，成員包括檢察官許智評、李明哲、楊舒雯、高肇佑、劉星汝及李安兒，採專責檢察官團隊辦案模式，專門偵辦涉及網 路、大眾運輸系統及公眾可出入場所的恐嚇行為與危害公眾安全案件。

北檢表示，已與台北市警察局、新北市警察局、法務部調查局台北市調查處、台北憲兵隊等單位建立縱向及橫向聯繫窗口，落實預警、通報、處置及宣導等應變機制，並強化偵查作為，持續溯源擴大追查，以遏止恐嚇、模仿或散布恐懼行為的擴散。

最後北檢強調，任何企圖擾亂社會秩序、散布恐懼心理，或以暴力、威脅方式危害公眾安全的行為，均將依法嚴查速辦、絕不寬貸。

