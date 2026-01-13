總是問醫生「脂肪肝吃什麼好？」、「怎樣防大腸癌？」其實最頂級的養生方，往往不在昂貴的補品罐裡，而在你家廚房的爐火上。胃腸肝膽科名醫錢政弘在臉書分享，他在2025年給自己的一個新挑戰，竟是走進市場，為了吃到當季最脆甜的大頭菜、最新鮮的玉米，他開始洗手作羹湯，甚至直言：「如果連燙青菜都嫌麻煩，就不用再問吃什麼會比較健康了。」原來，不需要把健康飲食想得太複雜，想吃得健康、預防疾病，就從自己準備兩道菜開始！名醫親自下廚，從買菜開始落實健康飲食

回顧近年生活，錢政弘醫師分享，在2025年除了接任基隆長庚醫院健康檢查中心主任，也替自己培養了一項新習慣，那就是買菜與燒菜。現在經常利用週末走進傳統市場，為了吃到新鮮玉米，甚至會早起採買。

他以當季的大頭菜為例，一顆價格不高，口感卻脆甜，這類食材在外食便當中並不常見，卻是自煮時很容易取得的營養來源，也讓他更確定，想把飲食顧好，第一步還是回到自己下廚。

預防大病關鍵不是補品，而是自己煮飯燒菜

回到門診時，錢政弘醫師經常被病患詢問，脂肪肝該怎麼吃、胃不好要怎麼吃、要如何預防大腸癌。他指出，自己通常會先確認一件事，那就是「是否有自己煮飯、燒菜的習慣」？若長期完全依賴外食，很難穩定攝取足夠且均衡的營養，也難以真正落實健康飲食。

他認為，想要健康、預防疾病，第一步不是研究各種飲食法，而是具備最基本的自煮能力。至少要能自己燙青菜、蒸或煮魚，否則再多飲食建議，都很難在日常生活中長期執行。

研究證實， 綠色地中海飲食有助抗發炎、防大腦老化

這樣的飲食方向也受到諸多專家與研究認可。腦神經科學博士鄭淳予醫師引用 2025 年的研究指出，這種強調以蔬菜、魚類為主、植物性食物比例高，並降低紅肉與加工肉攝取的「綠色地中海飲食」型態，與降低發炎反應、減緩50％大腦萎縮速度有關。

研究顯示，這類飲食能讓與老化相關的大腦萎縮進程放慢，對記憶與長期健康具有保護效果。其中，深綠色蔬菜與多樣化蔬果所提供的植物多酚，被認為是關鍵營養來源之一，這也與錢政弘醫師強調的自煮青菜、魚料理的理由高度一致。

加工肉沒有安全量！長期外食恐累積腸道風險

相較之下，過度依賴外食與加工食品，風險不容忽視。大腸直腸科醫師黃郁純曾明言，香腸、熱狗、培根、火腿等加工肉品，並不存在所謂的安全攝取量，即使少量、長期累積，仍可能對腸道健康造成負擔，更會增加糖尿病、大腸直腸癌風險，其原因包含使用防腐劑、高油脂，及常伴隨的高溫烹調方式，容易促進腸道慢性發炎。

因此，選擇新鮮食材並自行料理，不僅能減少加工添加物，也能在日常飲食中降低疾病風險的累積。就像是錢政弘醫師直言，若連燙青菜都嫌麻煩，就不用再追問該怎麼吃才健康。



原文引自：預防大腸癌、脂肪肝怎麼吃？名醫親授防病餐桌必有「這2道」