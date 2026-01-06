預防失智法寶藏在廚房！薑黃配黑胡椒 預防失智效果增數10倍
隨著人口高齡化趨勢加劇，神經退化性疾病逐漸成為全球健康挑戰。廚房尋常可見的咖哩和黑胡椒，可能是對抗阿茲海默症與巴金森氏症的天然良方。薑黃素不僅具有強大的抗氧化與抗發炎特性，更能透過多重機制保護神經細胞，為大腦建立防護屏障，搭配胡椒鹼能讓薑黃素的吸收率提升數十倍，成為延緩神經退化的潛力食材。
薑黃素抗大腦發炎 延緩失智症
台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，薑黃作為亞洲料理中常見的香料，其中的主要活性成分薑黃素（curcumin）早已被傳統醫學視為抗發炎聖品。張家銘表示，現代科學研究進一步證實，薑黃素能夠對抗大腦中的發炎反應與自由基破壞，可能減緩阿茲海默症與巴金森氏症的退化進程。這種黃金香料不再只是為咖哩增添色香，更可能是守護大腦健康的天然武器。
看更多：布魯斯威利失智失語無法行走！無法治癒的失智症 2食品有助預防
大腦是最耗能器官 氧化傷害首當其衝
大腦作為人體最耗能的器官，特別容易受到氧化壓力的傷害。張家銘解釋，當我們長期熬夜、承受高壓、攝取高糖飲食，甚至暴露於空氣污染中時，大腦會累積大量自由基，這些有害分子會攻擊神經細胞並破壞粒線體功能，導致腦細胞逐漸凋亡。
這些過程會促使β類澱粉樣蛋白與tau蛋白異常聚集，引發阿茲海默症；同時也會導致α-突觸核蛋白在腦中堆積，進而引發巴金森氏症。張家銘強調，我們的生活方式實際上是這些疾病的「燃料」，不健康的習慣會加速神經退化。
薑黃素的多重神經保護機制揭祕
薑黃素做為一種天然分子，擁有強大的抗氧化、抗發炎、抗蛋白質錯折和金屬螯合作用等多重能力。張家銘指出，薑黃素能夠通過多種方式保護大腦：
抑制NF-κB，減少大腦慢性發炎。
啟動Nrf2通路，提升抗氧化防禦。
促進自噬作用清除腦內廢物蛋白。
活化腦源性神經滋養因子（BDNF），幫助神經再生。
這些調節路徑的作用，可能讓神經細胞在老化與病變的過程中存活得更久、更健康。
薑黃素螯合金屬 減少毒性反應
在阿茲海默症與巴金森氏症患者的腦中，常發現過量的鐵、銅、鋅等金屬離子。張家銘解釋，這些金屬會促進自由基生成、蛋白錯折與神經發炎。而薑黃素能透過其酮-烯醇結構（keto-enol moiety）螯合這些金屬，減少毒性反應，穩定大腦微環境，為神經細胞提供更安全的生存空間。
薑黃加黑胡椒提高吸收 好油幫助通過血腦屏障
這些科學發現並非僅停留在實驗室層面。張家銘建議將薑黃素納入日常飲食：每天可添加一小匙薑黃粉到早餐豆漿、午餐燉飯或晚餐湯品中；或泡一杯薑黃牛奶，並搭配黑胡椒一起攝取，以提升吸收率。
張家銘特別強調，黑胡椒中的胡椒鹼（piperine）能讓薑黃素的吸收率提升數十倍。此外，搭配好油脂如橄欖油或椰子油，更能幫助薑黃素通過血腦障壁，發揮最大效用。對於有失智家族史、中高齡人士或長期處於慢性發炎狀態的人來說，這樣的日常習慣就如同為大腦購買的一份保險。
看更多：薑黃抗發炎能護肝、降膽固醇 吃到蘇丹紅毒薑黃有致癌風險，快吃蔬菜水果助排除
薑黃素有神經退化疾病的輔助治療潛力
目前已有多項動物實驗證實薑黃素的神經保護效果。張家銘提到，研究顯示薑黃素能減少失智小鼠腦中的類澱粉斑塊、改善認知功能，也能減緩帕金森氏症模型中的神經退化，甚至提升運動能力與情緒穩定。雖然臨床研究仍在進行中，但初步結果已相當令人振奮。
更重要的是，薑黃素毒性低且價格親民，有望成為未來失智預防和帕金森氏症輔助治療的重要一環。特別是對高風險族群而言，搭配基因檢測與精準保健策略，將能發揮更大潛力，為神經健康提供全方位的保障。
看更多：薑黃惹禍！害慘36歲男「精蟲游不動」 專家警告：1種人別吃薑黃會上火
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／張家銘醫師
更多健康2.0報導
菠菜NG吃法恐害結石增生！菠菜這樣吃才是營養聖品 大腦年輕11歲
打完猛健樂私密處癢是感染？醫揭真相 3招除濕熱 改善黏膩感
不痛不癢最危險！每10位女性有1人中招 50歲後別輕忽
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 7
曹西平疑因高血壓猝逝！沒頭暈胸悶就沒事？醫曝「沉默殺手」瞬間奪命：做1件事有效降血壓
資深藝人曹西平29日被發現陳屍於新北市三重住處，享壽66歲，消息震驚演藝圈。乾兒子Jeremy證實噩耗，透露曹西平生前長期有高血壓問題，卻未固定就醫，外界關注是否與猝逝有關。事實上，高血壓被稱為「沉默的殺手」，國內患者高達588萬人，近3成不自知，往往等到腦中風、心肌梗塞發生才驚覺失控。醫師提醒，高血壓多與生活型態有關，及早量測、調整飲食、運動與體重管理，才能降低致命風險，避免憾事重演。幸福熟齡 ・ 15 小時前 ・ 1
50歲男不菸不酒 每天喝「黑咖啡」竟快洗腎！醫示警：一堆人中
喝咖啡有益健康，但醫師洪永祥提醒，若是喝到變質的咖啡豆，就會嚴重傷腎。一名50多歲的男子相當重視健康，不碰菸酒，每天晨跑，某天昏倒送醫確診腎衰竭五期，但該男子沒有三高等導致腎衰竭的疾病，細問後才知，男子會買大包裝的咖啡豆回家囤放，最後咖啡豆已變色，男子仍喝下肚，長期危害腎臟功能至腎衰竭第五期，喝到快洗腎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
46歲教練養生又自律 醫揪「1習慣」慘罹肺癌：很多人不知道
運動、正確飲食有益健康，但血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示，一名46歲健身教練每天積極運動，飲食也非常自律，但卻被診斷出「早期肺腺癌」。患者相當震驚，不解罹癌原因。廖繼鼎詢問後得知，患者每天竟只睡5小時，「遠低於健康人所需的7~9小時。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 14
沒吃什麼卻脹氣？專家揭「3原因」很多人沒料到 5食物快速消氣
雖然脹氣不是最吸引人的話題，但卻是很多人都能感同身受的腸胃困擾。根據「realsimple」網站指出，原因很多，可能是活動量不足、吃了容易脹氣的食物，甚至只是咀嚼不夠仔細。 什麼是脹氣？ 布魯克林邁蒙尼德醫學中心消化科主任 Linda Lee 醫師解釋，脹氣是指腹部感到飽脹與緊繃，通常是由腸胃中的氣體引起。根據美國克里夫蘭醫學中心資料，大約 25% 的人會偶爾出現脹氣，女性在月經期間甚至有高達75%的比例會感到脹氣。脹氣不僅不舒服，還會讓人煩躁、影響日常生活，甚至帶來疼痛。好消息是，透過一些簡單的生活與飲食調整，就能減輕甚至預防脹氣。 常見脹氣原因？ 營養師 Maya Feller 提醒，如果脹氣、放屁或腹部不適過於頻繁，可能與食物不耐症或腸道疾病（如腸躁症 IBS、小腸細菌過度生長 SIBO）有關，應先諮詢醫師找出原因。但多數情況可能只是以下日常因素造成： 1、壓力過大腸道與大腦之間有「高速公路」般的訊息傳遞系統。急性或慢性壓力會影響腸胃蠕動，有些人因此便秘，有些人則會腹瀉。壓力還可能增加胃酸分泌、引起食道痙攣，進一步加劇脹氣。2、活動量不足久坐會壓迫消化器官、減緩消化。即使只是飯後常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 3
黃豆芽、綠豆芽差在哪？營養師揭「關鍵差別」 想補蛋白質一定要選它
豆芽在台灣料理中十分常見，不論是炒菜、涼拌或煮湯都好吃，既便宜又營養，是許多人冰箱裡的常備蔬菜。市面上的豆芽常見有2種：由綠豆發芽的「綠豆芽」，以及由黃豆發芽的「黃豆芽」，除了黃豆芽「頭」比較大、比較硬之外兩者還有什麼區別？黃雅鈺營養師日前在fb粉絲團點出兩者在營養成分的差別，也教大家如何依個人需求挑選、吃得更營養。 都叫豆芽但營養成分差很大 黃豆芽「蛋白質」勝綠豆芽2.3倍 雖然綠豆芽、黃豆芽同樣都叫「豆芽」，長得也相似，但營養成分並不相同。黃雅鈺營養師表示，綠豆本屬於澱粉類，在發芽後「變身」為蔬菜類，每100 公克熱量僅約21大卡，非常適合正在減脂、管理體重的族群。其中，綠豆芽維生素C含量較高，約為黃豆芽的2倍，且口感清脆，常用於清炒或涼拌。相較之下，黃豆芽由黃豆發芽而成，而黃豆本身就是蛋白質來源，發芽後同樣歸類為蔬菜，但仍黃豆本身的優質植物蛋白，每100公克含量5.3公克，是綠豆芽的2.3倍。除了蛋白質之外，膳食纖維也高出３倍，鉀與胺基酸含量同樣相對較高，口感較為紮實，常用在燉煮、加入湯品或煮火鍋。 豆芽怎麼選？ 營養師：補營養選黃豆芽、想清爽又快選綠豆芽 黃雅鈺營養師指出，如果常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3
日本長壽飲食專家：我每天輪流吃「這5種水果」！ 顧腸道、免疫又抗老
「水果不只是點心，而是日常生活的一部分。」來自日本奈良、同時也是營養師與長壽飲食專家的Michiko Tomioka分享，從小在果樹與農田環繞的環境長大，水果對她而言不只是食物，更與季節、文化與健康緊密相連。她指出，水果富含維生素、礦物質、植化素與膳食纖維，是支持免疫系統與長期健康的關鍵食物之一。以下是她每天都會輪流攝取、也最常放在廚房裡的5種水果。 1、蘋果：腸道與免疫的基礎水果蘋果富含維生素 C、膳食纖維、鉀與多酚，並同時含有益生元與益生菌來源，有助於腸道健康，而腸道正是免疫與大腦健康的重要基礎。研究也顯示，蘋果中的植化素具有抗氧化與抗發炎特性。✔ 營養師吃法：連皮吃，保留最多纖維、加入沙拉或湯品、自製蘋果泥或燉菜她也提醒，多嘗試不同品種，能攝取到更廣泛的營養。 2、柑橘類水果：免疫力的經典代表包含橘子、柳橙、檸檬、萊姆、柚子等柑橘類水果，富含維生素 C、A、葉酸、鉀與纖維，同時含有類黃酮與類胡蘿蔔素，有助於細胞保護與免疫調節。此外，維生素 C 也能幫助植物性飲食中的鐵吸收。✔ 營養師吃法：直接吃整顆水果，而非只喝果汁、使用果皮屑入菜或泡茶、加入沙拉、醬汁或烘焙她特別指出，果皮其實常春月刊 ・ 15 小時前 ・ 1
不是易怒者！研究曝「1個性人」最容易失智：常壓力爆棚
除了生理，何種人格特質的人容易失智，頗受矚目。台大醫學院兼任教授、醫師曾文毅表示，以人格特質而言，許多研究發現，個性較為神經質的（neurotic）人日後失智的風險較大，「這類人較追求完美，使其壓力荷爾蒙水平較高，而壓力荷爾蒙會傷害大腦，進而增加失智風險。」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 2
每天早晨「第一杯」喝錯恐罹癌？醫師點名2大地雷飲品：大腸慢慢腐蝕卻無感
現代人因為工作關係圖方便，每天的第一杯會是果昔、含糖的飲品、咖啡來帶代替早餐。不過，重症醫療科醫師黃軒在臉書發文示警，這樣的飲食模式恐怕正在悄悄傷害腸道健康，大腸癌並非一夕之間形成，而是長期生活習慣累積的結果，空腹飲用高糖飲品，正是容易被忽略的風險因子之一，腸道長期處於發炎狀態的時間，可怕的是「你完全無感」。醫師黃軒表示，很多人以為，早餐不吃沒關係，但「空......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 4
不是靠吃藥！研究曝「這樣吃」能降高血壓：效果接近第一線藥物
高血壓危害健康。醫師張家銘表示，真正讓血壓失控的因子是血管早就進入「長期發炎、氧化壓力太高」的狀態。去年底發表的整合性研究指出，現代高血壓治療的思維，已慢慢從「壓低血壓」，轉向「修復血管」。一項飲食研究發現，採用地中海飲食的人，收縮壓可明顯下降，亦即正確飲食就已接近第一線降壓藥的效果。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 5
不怕冷、穿短袖等於身體健康？醫曝「4症狀」恐是健康警訊
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導寒流來襲時，街頭常出現眾人裹著羽絨衣，卻有人僅穿短袖的強烈對比，醫師指出，這些人不是神經大條，而是「感覺不一樣...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 1
毒海苔重金屬超標！醫示警「可殘留體內30年」 恐傷腎、害骨折
嬰幼兒海苔爆出食安危機，《鏡週刊》將7款含有韓國海苔成分的嬰幼兒食品送SGS檢驗，發現7款皆重金屬超標，其中一款「鎘」含量更是超標53倍。對此，小兒科醫師巫漢盟表示，鎘在人體內的半衰期極長，可達20至30年，主要傷害腎臟與骨骼。提醒家長，孩子如果有相關症狀，建議先帶孩子去醫院檢查一下。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 2
男子愛囤特價咖啡豆 喝到腎功能剩不到10%
腎臟科醫師洪永祥指出，台灣潮濕氣候下，有一種黴菌毒素不怕高溫、不怕水洗，甚至在胃酸浸泡下依然存活，已有多起案例因接觸或食入這種毒素導致腎臟嚴重受損。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
明「小寒」到！避早起洗頭 民俗專家提醒6大開運法
這段時間，《黃帝內經》中記載：「春夏養陽，秋冬養陰。」冬季萬物斂藏，養生應順應自然界收藏之勢，滋補內臟。當以收斂、封藏為主，以保護人體陽氣，使其閉藏、內養而不被打擾，神氣不外露，以養精蓄銳。所以要保持心情舒暢，勿過喜過悲，心境平和。 《黃帝內經》上說寒冷冬...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3
跑步會磨壞膝蓋？ 專家揭「意想不到真相」：反而是好事
不時就會聽聞「跑步傷膝蓋」的說法，這究竟是真的嗎？澳洲南澳大學運動科學Hunter Bennett講師表示，雖然跑步確實屬於相對高強度的運動，對膝蓋也是一種負荷，不過透過適度且循序漸進的跑步訓練，不但不會磨壞膝蓋，還可能讓膝蓋更健康！而跑步造成膝蓋受傷，多半是因為過度使用，加上未考慮到運動量和配合飲食調整，他也教大家如何改變觀念、聆聽身體的回饋，安全地獲得跑步帶來的健康益處。 跑步時膝蓋承受負荷確實不小 但人體可自行調適 根據英國《獨立報》報導，Bennett講師解釋，跑步時每次腳落地，身體確實要承受約兩到三倍體重的力道，膝蓋承受的負荷比走路時增加三倍，但不代表膝蓋會因為這些衝擊被磨損。人體的關節是動態的結構，能因應外界刺激進行調整、修復與強化，需要負重才能繼續運作。其中膝蓋內的軟骨是一種強韌、富有彈性的結締組織，有緩衝和保護膝關節的作用。充分的證據表明，真正會讓骨頭或軟骨退化的情況，常常是「長期不使用」，例如長時間臥床或活動受限，反而會讓骨骼與軟骨迅速退化。 跑步反而對膝蓋好？ 研究：跑者膝蓋軟骨更厚、骨密度更佳 跑步確實會讓膝蓋軟骨暫時變薄，但這種變化只會維持幾小時，之後就會恢復原常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3
男人也有「G點」？醫揭「神秘位置」 亂碰冒4症狀=攝護腺炎警訊
許多人在親密互動中，希望觸及伴侶的敏感部位，以增進情感連結與親密感。泌尿科醫師陳鈺昕指出，男性也有類似女性G點的敏感帶，位於攝護腺附近，但操作不當恐害攝護腺發炎，若出現4症狀是攝護腺炎常見警訊，如排尿困難，必須立即停止病就醫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
天冷還穿短袖？ 醫師揭「不怕冷體質」真相：保暖不是舒服 是保命 這些族群風險最高
冬天走在路上，你一定看過這樣的畫面，大多數人縮著脖子、包緊緊，卻總有人穿著短袖，一臉「今天天氣還好吧？」胸腔暨重症醫學科...Heho健康網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
寒流來還穿短袖！醫示警：6類人是在玩命
黃軒醫師近日在臉書粉專發文指出，在寒流穿著短袖的現象往往不是逞強，也不全然是遲鈍，而是源自於人體在生理層面上對寒冷的感受，本來就存在顯著差異。人對冷的感覺並不是單靠溫度高低，而是由神經系統、血管反應與大腦判讀共同決定。當環境溫度下降，多數人的身體會迅速啟...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 1
9成人身體在發炎！營養師曝減肥無效真相
生活中心／杜子心報導不少人明明吃得不多、也有固定運動，減重卻始終卡關，這時候問題可能不在意志力不夠，而是「身體正在發炎」。營養師李婉萍指出，肥胖本身就是一種慢性疾病，會讓身體長期處於低度慢性發炎狀態，影響代謝與內分泌平衡。她直言，約有9成的人其實都有慢性發炎問題，在這樣的狀態下想靠節食或爆汗運動瘦身，往往事倍功半，甚至越減越累。民視健康長照網 ・ 13 小時前 ・ 2
一家5口3人領重大傷病卡！夫妻同抗癌 前醫藥記者：心裡的委屈，身體都知道
乳癌是台灣女性十大癌症之首，前醫藥記者廖雅欣曾經寫過各種癌症文，但怎麼也沒想到，有一天乳房腫瘤就找上門。所幸她從七年前就定期乳房篩檢，及時發現腫瘤，前後進行兩次切除手術搭配放療，擊退癌細胞威脅。Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 21 小時前 ・ 2