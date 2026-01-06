預防失智法寶藏在廚房！薑黃配黑胡椒 預防失智效果增數10倍

隨著人口高齡化趨勢加劇，神經退化性疾病逐漸成為全球健康挑戰。廚房尋常可見的咖哩和黑胡椒，可能是對抗阿茲海默症與巴金森氏症的天然良方。薑黃素不僅具有強大的抗氧化與抗發炎特性，更能透過多重機制保護神經細胞，為大腦建立防護屏障，搭配胡椒鹼能讓薑黃素的吸收率提升數十倍，成為延緩神經退化的潛力食材。

薑黃素抗大腦發炎 延緩失智症

台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，薑黃作為亞洲料理中常見的香料，其中的主要活性成分薑黃素（curcumin）早已被傳統醫學視為抗發炎聖品。張家銘表示，現代科學研究進一步證實，薑黃素能夠對抗大腦中的發炎反應與自由基破壞，可能減緩阿茲海默症與巴金森氏症的退化進程。這種黃金香料不再只是為咖哩增添色香，更可能是守護大腦健康的天然武器。

大腦是最耗能器官 氧化傷害首當其衝

大腦作為人體最耗能的器官，特別容易受到氧化壓力的傷害。張家銘解釋，當我們長期熬夜、承受高壓、攝取高糖飲食，甚至暴露於空氣污染中時，大腦會累積大量自由基，這些有害分子會攻擊神經細胞並破壞粒線體功能，導致腦細胞逐漸凋亡。

這些過程會促使β類澱粉樣蛋白與tau蛋白異常聚集，引發阿茲海默症；同時也會導致α-突觸核蛋白在腦中堆積，進而引發巴金森氏症。張家銘強調，我們的生活方式實際上是這些疾病的「燃料」，不健康的習慣會加速神經退化。

薑黃素的多重神經保護機制揭祕

薑黃素做為一種天然分子，擁有強大的抗氧化、抗發炎、抗蛋白質錯折和金屬螯合作用等多重能力。張家銘指出，薑黃素能夠通過多種方式保護大腦：

抑制NF-κB，減少大腦慢性發炎。

啟動Nrf2通路，提升抗氧化防禦。

促進自噬作用清除腦內廢物蛋白。

活化腦源性神經滋養因子（BDNF），幫助神經再生。

這些調節路徑的作用，可能讓神經細胞在老化與病變的過程中存活得更久、更健康。

薑黃素螯合金屬 減少毒性反應

在阿茲海默症與巴金森氏症患者的腦中，常發現過量的鐵、銅、鋅等金屬離子。張家銘解釋，這些金屬會促進自由基生成、蛋白錯折與神經發炎。而薑黃素能透過其酮-烯醇結構（keto-enol moiety）螯合這些金屬，減少毒性反應，穩定大腦微環境，為神經細胞提供更安全的生存空間。

薑黃加黑胡椒提高吸收 好油幫助通過血腦屏障

這些科學發現並非僅停留在實驗室層面。張家銘建議將薑黃素納入日常飲食：每天可添加一小匙薑黃粉到早餐豆漿、午餐燉飯或晚餐湯品中；或泡一杯薑黃牛奶，並搭配黑胡椒一起攝取，以提升吸收率。

張家銘特別強調，黑胡椒中的胡椒鹼（piperine）能讓薑黃素的吸收率提升數十倍。此外，搭配好油脂如橄欖油或椰子油，更能幫助薑黃素通過血腦障壁，發揮最大效用。對於有失智家族史、中高齡人士或長期處於慢性發炎狀態的人來說，這樣的日常習慣就如同為大腦購買的一份保險。

薑黃素有神經退化疾病的輔助治療潛力

目前已有多項動物實驗證實薑黃素的神經保護效果。張家銘提到，研究顯示薑黃素能減少失智小鼠腦中的類澱粉斑塊、改善認知功能，也能減緩帕金森氏症模型中的神經退化，甚至提升運動能力與情緒穩定。雖然臨床研究仍在進行中，但初步結果已相當令人振奮。

更重要的是，薑黃素毒性低且價格親民，有望成為未來失智預防和帕金森氏症輔助治療的重要一環。特別是對高風險族群而言，搭配基因檢測與精準保健策略，將能發揮更大潛力，為神經健康提供全方位的保障。

