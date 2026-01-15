預防失智 劉秀枝醫師：四肢發達更靈光，當個有趣又好命的老人

每個人都有失智風險，差別只在「存款夠不夠」

劉秀枝在與天主教失智老人基金會合作出版的《這樣生活不失智》中指出，想預防失智症，尤其是阿茲海默症，關鍵不是恐懼，而是「趨吉避凶」。而最有效、也最公平的方式，就是健康的生活型態。因為每個人都有可能失智，所以每個人都該及早預防。她提醒，最晚應從中年開始累積「認知功能存款」，把它當成一輩子的志業。

哪些因素會增加失智風險？哪些能保護大腦？

以阿茲海默症為例，目前已知的危險因子包括：

年齡增加

教育程度較低

家族史

特定基因（如 APP、presenilin1、presenilin 2、ApoE4）

中年高血壓、糖尿病

憂鬱症、社交隔離

缺乏活動、空氣污染、睡眠不足

但同時，也有明確的保護因子：

持續學習、多動腦

規律運動、日常活動量高

穩定的社交網絡

地中海型飲食

控制血管疾病

避免空汙、睡得夠

劉秀枝強調一個常被誤解的重點，有危險因子，不等於一定會失智；沒有危險因子，也不代表絕對安全。差別只在「機率高低」。現代醫學還無法精準預測誰會、什麼時候失智，但我們能做的，是盡量延後它發生的時間，減少家人的負擔。

為什麼有些人腦袋有病變，卻一輩子沒失智？

1991 年開始的知名研究「修女研究（The Nun Study）」，給了醫學界一個重要啟示。研究發現，有些修女的大腦解剖明明已有明顯阿茲海默症病變，生前卻完全沒有失智症狀。為什麼？

因為她們一輩子都在學習、互動、服務他人，腦中累積了大量「認知功能存款」。就像銀行帳戶一樣，即使阿茲海默症來「提領」，帳戶裡還有餘額。劉秀枝說，她自己也正在努力存這筆存款，「就算不能延後十年，能多撐五年、三年，也值得。」

預防失智，最簡單的事：動起來

高齡是失智最大的風險，但前提是要活得夠老。而「四肢發達、頭腦簡單」這句話，早已被科學推翻。運動，反而能讓腦更靈光。其中，最簡單、最可行的方法，就是走路。甚至，不只走路，做家事也算。

美國芝加哥拉許大學醫學中心研究，追蹤 716 位平均 82 歲的長者，發現：

日常活動量最低的 10%，罹患阿茲海默症的風險，是活動量最高者的 2.3 倍

單靠日常活動，就能降低 45% 以上的失智風險

煮飯、打掃、洗衣服、走動這些生活瑣事，其實都是在保護大腦。

挑活動只有兩個原則：活化、而且你喜歡

劉秀枝強調，預防失智的活動，並不是越難越好。最重要的只有兩個原則：

能活化大腦 自己有興趣

千萬不要硬逼自己做超過能力的事。否則只會增加焦慮與挫折。她分享自己的轉變：以前日行一萬步，現在六千步就很棒；能走到八千步，就是額外的快樂。「六十歲硬要做二十歲的事，是給自己找麻煩。」

退休，不是退場，而是重新安排人生

劉秀枝在59歲選擇退休，並不是為了休息，而是把時間留給自己。她嘗試過學樂器、畫畫，也接受「不適合就放下」，最後安心回到最適合自己的角色，閱讀、寫作、醫病溝通的橋樑。

退休後17年來，她每天閱讀最新醫學期刊、寫專欄、上課、參加病例討論，甚至主動學習 ChatGPT、AI 工具，「一個早上就沒了，哪有時間孤單？」

她也提醒學科技產品時的小技巧：請對方一步一步教，不要讓手直接伸過來幫你按。

把生活排滿，是最好的失智預防

健行、社大課程、重訓、KTV、閱讀、寫作、錄 podcast……，劉秀枝的生活忙到「時間永遠不夠用」。但她仍堅持：

11 點上床

睡 6～7 小時

尊重生理時鐘

因為睡眠，和規律，一樣重要。

她給自己的六個每日提醒

她的目標，是當個「有趣又好命的老人」。每天，她都會問自己六個問題：

今天有沒有運動？

有沒有動腦？

有沒有好好愛自己？

有沒有利他？

該做的事，有沒有完成？

有沒有心存感恩？

現實不完美時，就練習轉念。

60 到 70 歲，是人生最好的十年

回顧退休後的 17 年，劉秀枝很確定：把時間留給自己的決定，是對的。六、七十歲，體力還在、經濟多半穩定，對世界仍充滿好奇。她每天醒來都覺得外面的世界，真的太有趣了。

文/楊依嘉、圖/巫俊郡

