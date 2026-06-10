預防嬰幼兒感染RSV釀重症！ 醫揭重點族群與預防策略

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【NOW健康 楊芷晴／台北報導】呼吸道融合病毒（Respiratory Syncytial Virus, RSV）為嬰幼兒最常見的呼吸道病毒之一，也是全球造成嬰幼兒下呼吸道感染的重要病原。流行病學研究顯示，約有70%的嬰兒在1歲以前曾感染RSV，而幾乎所有兒童在兩歲之前至少感染一次。雖然多數健康足月嬰兒感染後僅出現輕微的上呼吸道症狀，例如流鼻水、鼻塞或輕度咳嗽，但在部分高風險族群中，RSV感染可能快速惡化並導致嚴重的下呼吸道疾病。



新生兒、早產兒以及合併慢性肺疾病或先天性心臟病嬰兒 RSV高危險群



國泰醫院兒童醫學部新生兒科主任洪依利醫師指出，新生兒、早產兒以及合併慢性肺疾病或先天性心臟病的嬰兒，由於免疫系統尚未成熟、呼吸道較狹窄以及肺部發育尚未完全，一旦感染RSV後較容易出現細支氣管炎、肺炎甚至呼吸衰竭等嚴重併發症。這些患者往往需要住院治療，部分甚至需要進入加護病房接受呼吸支持。

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因此，RSV感染不僅是兒科臨床常見疾病，更被視為全球嬰幼兒重要的公共衛生議題。隨著新型長效單株抗體與孕婦疫苗的發展，RSV預防策略正逐漸進入新的階段，對於降低嬰幼兒感染率、減少住院以及減輕醫療系統負擔具有重要意義。



全球每年5歲以下有3千萬例感染RSV 早產兒與慢性病嬰兒住院高風險



全球研究估計，每年約有3千萬例RSV相關的下呼吸道感染發生於5歲以下兒童，其中約300萬例需要住院治療。RSV亦被認為是嬰幼兒病毒性細支氣管炎最主要的致病病毒之一。這些感染除了造成大量醫療資源使用外，也對家庭與社會帶來相當大的經濟與照護負擔。



在低收入與中等收入國家，由於醫療資源有限與早期診斷能力不足，RSV感染所造成的死亡率相對更高。世界衛生組織亦將RSV列為全球兒童健康的重要關注疾病之一。



洪依利醫師表示，在台灣，RSV是嬰幼兒住院最常見的呼吸道病毒之一。根據臨床監測資料顯示，在兩歲以下兒童族群中，RSV相關感染每年皆造成相當比例的住院案例。特別是早產兒與慢性疾病嬰兒，其住院率與重症率明顯高於一般嬰兒，因此RSV在台灣兒科醫療體系中具有重要臨床意義。



RSV疫情通常在冬季達高峰 根據流行病學特性應提早防範降地住院機率



RSV感染具有明顯的季節性。在多數溫帶地區，例如北美、歐洲與日本等地，RSV疫情通常在每年秋末開始增加，並在冬季達到高峰，隨後於早春逐漸下降。這種季節性流行模式使得醫療系統能夠預先規劃預防策略與醫療資源配置。



台灣屬於亞熱帶氣候，RSV流行型態雖與溫帶地區略有不同，但臨床監測仍顯示病例數在冬季與早春期間明顯增加。部分年度亦可能出現流行期延長或提早的情形，這可能與氣候變化、病毒株差異以及人口流動等因素有關。



了解RSV流行季節對於預防策略的安排十分重要。例如在流行季節開始前，醫療團隊可及早為高風險嬰兒安排免疫預防措施，並加強家長衛教，以降低感染與住院風險。



飛沫與接觸為主要傳播途徑 注重手部清潔和環境消毒為重要預防措施



RSV主要透過飛沫與接觸途徑傳播。當感染者咳嗽或打噴嚏時，含有病毒的飛沫可散播至周圍環境並感染他人。此外，RSV亦可在物體表面存活數小時，若接觸受污染的玩具、桌面或門把後再觸摸口鼻或眼睛，也可能造成病毒傳播。在家庭環境中，RSV常由年長兄姊或成人照護者傳播至嬰兒，因此保持良好的手部衛生、避免接觸呼吸道症狀患者以及加強環境清潔均為重要的預防措施。



RSV感染初期通常表現為上呼吸道症狀，包括流鼻水、鼻塞、輕度發燒與咳嗽。隨著病程進展，部分嬰幼兒可能出現下呼吸道症狀，例如喘鳴、呼吸急促、肋骨凹陷以及進食困難等。嚴重病例可能發展為細支氣管炎或肺炎，導致低血氧與呼吸困難，需住院接受氧氣治療或其他支持性治療。



新生兒與早產兒免疫系統未成熟 感染後易引發重症恐增日後氣喘發生率



洪依利醫師說明，新生兒與早產兒在感染RSV後較容易發展為重症。這主要與其免疫系統尚未成熟、氣道直徑較小以及肺部發育不完全有關。病毒感染後可能引起顯著的氣道發炎與分泌物增加，進而造成氣道阻塞與呼吸困難。



研究顯示，早產兒RSV住院率顯著高於足月嬰兒，其中部分患者需要入住加護病房接受高流量氧氣治療或機械式呼吸器支持。此外，新生兒感染RSV有時並不出現典型咳嗽或喘鳴症狀，而可能以呼吸暫停作為主要表現，因此在臨床照護上需特別留意。



近年研究亦指出，嬰幼兒早期嚴重RSV感染與日後反覆喘鳴及兒童氣喘發生率增加具有相關性。這可能與病毒引起的氣道發炎反應及免疫調控改變有關，因此預防RSV感染對於長期呼吸道健康亦具有重要意義。



RSV感染尚無特效抗病毒藥物 RSV單株抗體與孕婦疫苗是免疫預防策略



洪依利醫師呼籲，目前RSV感染尚無特效抗病毒治療藥物，因此預防策略在臨床上格外重要。近年來，免疫預防方式主要包括單株抗體與孕婦疫苗兩大類。



Palivizumab為早期使用的單株抗體，主要提供給高風險嬰兒族群，例如極低體重早產兒、支氣管肺發育不全嬰兒以及部分先天性心臟病嬰兒。其保護效果約維持1個月，因此在RSV流行季節期間需要每月注射1次。



近年發展的長效單株抗體Nirsevimab（Beyfortus）具有較長的保護時間，一次注射即可提供約6個月至1年的保護期，能夠涵蓋整個RSV流行季節。這項新型預防方式已在多個國家開始使用，被視為未來RSV預防的重要工具。



此外，孕婦RSV疫苗亦是一項重要策略。透過在孕期晚期接種疫苗，母體產生的抗體可經由胎盤傳遞給胎兒，使嬰兒在出生後數月內獲得被動免疫保護，降低早期感染風險。



RSV病毒透過鼻咽檢體檢測幫助早期診斷 治療方式以支持療法為主



RSV感染的診斷通常透過鼻咽檢體進行病毒檢測，包括快速抗原檢測與PCR分子診斷。PCR檢測具有較高敏感度與特異性，目前已在多數醫療院所廣泛應用。透過早期診斷，可協助臨床醫師進行適當的治療與感染控制措施。



在治療方面，目前RSV感染仍以支持性療法為主，包括氧氣治療、維持適當水分與營養，以及密切監測呼吸狀況。對於症狀較嚴重的嬰幼兒，可能需要使用高流量鼻導管氧氣治療或機械式呼吸器支持。



洪依利醫師提醒，多數嬰幼兒在適當照護下可逐漸恢復，但對於高風險族群而言，感染期間仍可能出現併發症，因此早期辨識與適當處置十分重要。



RSV為嬰幼兒最重要的呼吸道病毒之一，對新生兒與早產兒族群具有顯著健康影響。由於目前治療方式仍以支持療法為主，因此預防措施在臨床照護中扮演關鍵角色。



隨著長效單株抗體與孕婦疫苗的發展，RSV預防策略正逐步完善。透過整合免疫預防、高風險族群識別、早期診斷以及完善的臨床照護，可望進一步降低RSV相關住院率與重症風險，並提升嬰幼兒整體呼吸道健康。



# 首圖來源／Freepik



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