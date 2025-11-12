預防巨大勞權案 洪申翰：相關指引明年1月提出

巨大集團旗下捷安特日前疑似涉強迫勞動，遭美方查扣貨品，行政院長卓榮泰要求經濟部、勞動部全面檢討並提出指引。勞動部長洪申翰今天(12日)於立法院衛環委員會表示，正在研議協助企業辨識強迫勞動行為，也評估相關風險的行動指引，預計明年初、1月左右公布。

巨大集團旗下捷安特疑似強迫勞動被美方查扣貨品，被點名的還有17家企業，為避免指標性企業再遭遇類似問題、甚至危及整條供應鏈，行政院長卓榮泰11日表示，將要求經濟部、勞動部全面檢討並提出指引，配合正推動的「人權國家行動計畫2.0」與「人權盡職調查」，逐步落實供應鏈人權達國際標準。此議題也成為立法院衛環委員會質詢焦點。

勞動部長洪申翰12日接受國民黨立委王育敏質詢時回應，目前正在研議協助企業辨識強迫勞動行為，也評估相關風險的行動指引，預計明年初、1月左右公布。

洪申翰指出，目前有三大具體因應策略，一是與經濟部一同研議對企業輔導的計劃，二是將現行法規機制進行盤點跟檢討，三是擴大國對國直聘的量能。他說：『(原音)讓更多的企業可以了解直聘也是他們可以選擇的一個做法，因為現在國際的要求是認為企業如果讓移工來負擔仲介費的話，就會陷入強迫勞動的疑慮，所以要避免這個疑慮的話，就變成企業可能未來在聘僱過程裡面需要更多的承擔，如果企業願意選擇直聘的話，這部分也是可以降低他的成本跟支出。』

洪申翰會前受訪時也說明，指引盼能協助企業辨識強迫勞動行為、評估相關風險等，幫企業建立一套可執行的管理架構，進行勞動人權風險評估，預防或降低強迫勞動風險。

洪申翰說，目前正針對相關法規進行盤點檢討，盼能符合國際要求，輔導方式正與經濟部討論及合作中，各部會對強迫勞動議題都非常重視。