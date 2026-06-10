預防性升息？央行總裁：目前沒輸入性通膨

▲中央銀行將於6月18日召開第2季理監事會議，立委關注是否升息，央行總裁楊金龍今（10）日在立法院財委會有最新說法。（圖／資料照，攝影中心）

[NOWNEWS今日新聞] 中央銀行將於6月18日召開第2季理監事會議，市場關注是否升息。對此，央行總裁楊金龍今（10）日在立法院財政委員會表示，目前沒有輸入性通膨，通膨預期也沒有高漲，雖然主計總處上修今（2026）年全年消費者物價指數（CPI）年增率預測值至1.93%，但仍在2%警戒線之下，「2%也不是就要提高利率」。至於什麼情況下才要預防性升息？楊金龍說，若預測半年至1年通膨會持續往上，並導致通膨預期形成，事先預防性升息才比較有效果。

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由於美國非農就業數據表現非常好，目前市場預期美國聯準會（Fed）最快10月可能升息，歐洲央行可能本周四就會先升息，立委也關注台灣央行6月18日是否研議升息？對此，楊金龍表示，市場都認為美國今年底前都有可能升息，歐洲央行因通膨率非常高，市場也預期會升息，至於台灣，目前處於緘默期。

目前沒有輸入性通膨 央行：通膨率2%也不一定要升息

中東戰事導致油價供給面吃緊，全球面臨通膨壓力，楊金龍則指出，能源上漲導致通膨，用貨幣政策解決是較沒效果，我國政府採行油電凍漲是正確的，當初俄烏戰爭也是這樣做，而且「目前沒有輸入性通膨」，通膨預期也沒有高漲，主計總處上修今年全年CPI年增率至1.93%，全年還是在2%警戒線之下，「2%不是就一定要提高利率」。

不過，有立委提到2024年3月因擔心CPI年增率會到2%，因此，央行當時採取預防性升息，楊金龍今日也表示，當時狀況這樣做是正確的。由於現在油電等價格都在上漲，立委也詢問央行是否可能預防性升息？楊金龍強調，各主要國家都以2%為通膨警戒線，這是就中長期來看，央行6月18日理事會也會討論。

央行預防性升息的條件

立委則進一步追問若未來通膨率可能超過2%，到底事前升息還是事後升息所付出的社會成本較低？楊金龍說，如果大家都可預測半年至1年通膨會持續往上走，導致通膨預期形成，這情況事先預防升息會比較好，但若預期通膨上去後，又會很快下來，不一定要採取緊縮貨幣政策，也需觀察國際環境變化及整體經濟前景而定。

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