預防性醫療投資成效顯著 專家、立委籲完善成人疫苗納公費政策

根據國發會統計，台灣預估於今年進入正式邁入超高齡社會，六十五歲以上人口占比將突破二○%，每五位國民中就有一位是長者。為因應台灣超高齡化的挑戰，台灣健康聯盟發布「成人疫苗接種計畫白皮書」，引用實證數據，顯示公費流感疫苗政策在降低重症與死亡率方面成效顯著，充分展現預防性醫療投資的效益，隨著共病時代的來臨，疫苗政策應同步納入「社會外部成本」，重新評估疫苗在降低醫療資源消耗上的整體價值。

台灣健康聯盟理事長吳玉琴表示：「超高齡社會已迫在眉睫，成人疫苗是健康老化的重要基石。白皮書整合跨領域意見，希望政府正視成人疫苗的重要性，盡速建立完善的施打政策。」白皮書推薦人暨台灣大學小兒科兼任主治醫師李秉穎首先強調，成人疫苗的重視程度應與兒童疫苗接軌，相關政策必須依科學證據持續更新，以避免成人族群在面臨感染與共病風險時缺乏足夠的保護。

立委劉建國、王正旭及黃秀芳也指出，目前台灣成人疫苗公費政策推動明顯不足，需加速納入公費機制，以減緩長照與醫療體系壓力。他們呼籲政府應採取更積極態度，透過制度性支持提升成人疫苗接種率。

台大新竹分院副院長盛望徽指出現行制度缺乏整體規劃，而病友聯盟理事長吳鴻來則談及病友對疫苗資訊取得不易，顯示政府仍需加強宣導與便利接種環境。台大公衛學院陳秀熙教授進一步提醒，在共病時代疫苗價值評估應納入社會外部性與間接成本；國家高齡醫學暨健康福祉研究中心黃昱瞳副研究員也以大數據分析示警，精準定位受眾將是提升成人疫苗施打率的關鍵方向。

台灣健康聯盟強調，成人疫苗是超高齡社會不可或缺的預防工程。《成人疫苗接種計畫白皮書》將提供政府未來政策的重要參考，期待藉由廣納各界意見及科學數據研究建立完善的成人疫苗制度，協助政府建立更堅實的健康防線因應超高齡化的挑戰。