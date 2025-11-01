預防控制糖尿病 健康講座導正觀念

馬來西亞國民飲料，拉茶，是許多人的最愛，同時，以手搖飲來說，現在種類也非常多元，雖然好喝，但都有高糖問題，常常喝一杯，就讓一天的糖攝取量超標，這也導致糖尿病成為馬來西亞頭號慢性疾病，希望讓民眾更了解疾病的風險危害，吉隆坡靜思堂，舉行一場健康講座。

馬來西亞十八歲以上的成年人，每五個就有一人患上糖尿病，是東南亞糖尿病病患率最高的國家。吉隆坡靜思堂舉辦醫學健康講座，請來了馬大醫院家庭專科醫生為民眾解析糖尿病。

馬大醫院家庭專科醫生暨講師 梁淑芳：「很多人對糖尿病有誤解，有了誤解就會有恐懼，有了恐懼就不要去接受，如果不接受，就不願意去聽從醫生的意見，如果大家都對糖尿病有了認知，就會定期地檢查，提早知道，提早治療。」

高血糖不是末日，是一個「重新開始」的機會。與其原地抱怨，也可以選擇即刻行動，控制飲食、多運動。

聽眾 歐陽天富：「要定期檢查身體，尤其是上了30歲以上的年紀，醫生剛才有講到是，現代的年輕人吃的東西，還有生活規律，現在是不同了，現在年輕人也是會中(糖尿病)。」

聽眾 葉陶坤：「那個HbA1c(糖化血色素)是很重要的，因為它有個時期就叫做前期糖尿病，就是講你還得到糖尿病的時候，現在你就知道你的血糖，有偏高一點，然後你就要自己努力，你要怎麼樣去避免，你在5年後得到糖尿病。」

慢性病需要長時間控制，並不可怕，可怕的是放棄。控制血糖不是為了醫生，而是為了將來的自己。

