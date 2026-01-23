預防歲末趕工潮釀災 勞動部啟動職場春安計畫

隨著年關將近，事業單位歲修、清理或趕工等臨時性及動態性作業增加，發生職業災害及超時工作產生過勞風險相對升高。勞動部職安署昨（二十三）日宣布啟動為期四十天「一一五年春安期間加強職場防災實施計畫」，預計實施逾五千家次檢查，除了實施勞動檢查之外，還配合「強化職場減災行動計畫」。

職安署指出，歲末年終及春節期間，許多行業相較平時忙碌，但對於職業安全衛生設施及勞工過勞預防的要求，雇主不能疏忽、掉以輕心，對於高風險工作場所發生重大職業災害，可能危及公共安全，甚至勞工業務異常忙碌，可能有超時工作以致發生過勞，這些情況列為計畫期間重點宣導、輔導及檢查對象。

預計實施逾五千家次檢查及三十場次宣導，並就勞工是否超時加班、加班費給付及休息休假等重點事項，鎖定零售量販店、餐飲業及交通運輸業等加強實施勞動條件檢查，督促業者落實各項防災機制，並且遵守過勞預防相關規定。

職安署強調，工作場所堆放大量易燃建材極易發生火災，舉例來說，比如食品倉儲新建工程、供公眾使用建築物的裝修工程、石化及化學工廠、囤積大量化學品的工作場所及工廠倉庫，應強化危害物之管理與動火許可，對於營造工程應落實施工架與模板支撐的倒塌崩塌災害預防，對於工廠歲修作業應確實辦理進場管制與承攬管理等事項，避免火災、爆炸、墜落、物體飛落、倒塌崩塌、洩漏中毒等災害發生。

呼籲雇主遵守職業安全衛生及勞動法令規定，尤其在農曆過年前這段期間，往往會增加許多零星工程及一些臨時性、動態性作業，危險性相對升高，勞工除要加強本身工安警覺外，雇主務必加強安全管理，讓每位勞工都能平安回家過年團聚。