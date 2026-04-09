預防流感、病毒感染，曬太陽就有效

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常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

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30秒看重點

流感全球升溫，研究發現維生素D與免疫力密切相關。英國研究指出，維生素D不足者，呼吸道感染住院風險高出33%。適量補充維生素D可促進抗菌物質生成、降低發炎反應，有助對抗流感與肺炎。建議透過日照、飲食或補充劑維持足夠濃度，特別是中老年族群更需留意。

日、韓等亞洲多國出現流感高峰，美國疾病管制署（CDC）統計，本季流感在美國也造成至少1900多萬人感染，並有超過1萬人死亡，除了施打流感疫苗，該如何預防呼吸道病毒威脅？研究發現，維生素D可能是關鍵。

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根據刊登於近期的《美國臨床營養雜誌》中，由英國蘇里大學 University of Surrey 研究團隊分析超過36萬名成人的健康資料顯示，體內維生素D嚴重不足的人，因呼吸道感染而住院的機率，比維生素D充足者高出約33%，引起醫學界關注。

研究者指出，維生素D不只是「骨骼營養素」，它在免疫系統中也扮演重要角色。當人體維生素D濃度充足時，能促進體內產生抗菌胜肽（antimicrobial peptides），這些物質可協助破壞病菌、抑制病毒繁殖，同時減少過度發炎反應。顯示維生素D可能有助於身體對抗流感、支氣管炎與肺炎等呼吸道疾病。

研究進一步發現，若血液中的維生素D濃度每增加10奈莫耳（nmol/L），呼吸道感染住院率約可降低4%；這顯示維生素D濃度與感染嚴重程度之間可能存在一定關聯。

專家特別提醒，中老年族群更需要注意維生素D攝取，因為隨著年齡增加，肺功能與免疫力會逐漸下降，一旦感染呼吸道疾病，發展成重症的機率也較高。因此，維持足夠的維生素D濃度，可能有助降低感染後住院的風險。

根據美國國家衛生研究院建議， 1至70歲成人每日維生素D建議攝取量為600 IU（約15微克），70歲以上則增加至800 IU（約20微克）。人體維生素D含量可透過血液檢測評估，若濃度過低，醫師通常會建議透過飲食、日照或補充劑改善。

專家建議由日常飲食補足維生素D最好，例如鮭魚、鯖魚、鮪魚等油脂較高的魚類都是良好來源；其他像是蛋黃、牛肝、乳製品及營養強化牛奶，也含有一定量的維生素D。此外，部分穀物、燕麥、柳橙汁及經紫外線處理的菇類，也可能含有此營養素。

另外，適度曬太陽也是重要來源，皮膚在陽光照射下可自行合成維生素D，一般建議每天接受約10至15分鐘日照，有助維持體內濃度。

FAQ

Q1：維生素D真的能預防流感嗎？

A：維生素D可增強免疫力、降低感染嚴重程度，但不能完全取代疫苗與其他防護措施。

Q2：每天要補充多少維生素D？

A：1～70歲建議600 IU，70歲以上約800 IU，可依醫師建議調整。

Q3：哪些食物含維生素D？

A：鮭魚、鯖魚、鮪魚、蛋黃、乳製品、菇類與強化食品都是來源。

Q4：曬太陽多久才夠？

A：約10～15分鐘日照，有助身體合成維生素D。

Q5：需要吃保健品嗎？

A：若檢測顯示不足，可在醫師評估下補充，避免自行過量攝取。

（記者丁馬，圖片來源：motionelements）

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