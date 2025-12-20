「預防為先、即時應處」中警一分局全面提升站前廣場維安層級

【警政時報 林家嘉／台中報導】中市警第一分局因應昨日前臺北車站地下街及捷運中山商圈發生丟擲煙霧彈、隨機傷人事件，並配合「臺中2025年耶誕嘉年華」活動期間人潮大量聚集，秉持「預防為先、即時應處」原則，全面強化臺中火車站站前廣場周邊安全維護作為，提升見警率與即時反應能力，確保市民安全與公共秩序。

第一分局針對站前廣場巡邏勤務進行調整，除原有巡邏點外，另增設巡邏箱並提高巡簽頻率，各班次均落實巡簽作業，藉由強化巡邏密度，即時掌握現場狀況，發揮預警與嚇阻效果。另配合耶誕嘉年華活動，分別於臺中火車站前廣場主燈旁及柳川東路－民族路橋下設立機動派出所，作為即時應處與民眾服務據點，強化定點守望與周邊巡邏；一旦發現可疑狀況或突發事件，得以迅速投入警力處置，降低風險。

警方於臺中火車站站前廣場加強巡邏與定點守望，全面提升維安層級，確保耶誕嘉年華活動期間市民安全。（圖／記者林家嘉翻攝）

在情資掌握方面，第一分局同步加強網路情資蒐報作業，主動掌握相關訊息，防範模仿效應發生；並與鐵路警察局臺中分局及站前廣場管理單位建立固定聯繫窗口，強化跨單位橫向聯繫，以利即時通報並共同應處各類突發狀況。此外，針對大型活動勤務全面結合反恐守望機制，機動派出所值班人員兼負反恐守望任務，均配戴槍枝、著防彈背心，並預置臂盾、辣椒水等防護裝備，由分局長林大為擔任指揮官，全力守護活動安全，確保民眾安心參與。

第一分局呼籲，民眾參與活動期間如發現可疑人、事、物，請立即向現場員警反映或撥打110通報，警方將持續以最高標準守護市民安全，讓大家在耶誕佳節期間安心出遊、平安返家。

