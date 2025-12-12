預防營造業職災 重建中心推工地引進無人機、機器夠

營造業職業災害發生頻率最高，職業災害預防及重建中心今天(12日)指出，近期已推動將AI、感測器、大數據、無人機、機器狗等新興技術導入工地現場，期望提升作業安全與事故預防效果。

重建中心預防技術處副處長范南鵬指出，營造工地危險非常多，但監測人力有限，必須引進自動化管理，降低人力直接從事高風險工作的需求。

范南鵬舉例，近期已推動將AI、感測器、大數據、無人機、機器狗等新興技術導入工地現場，例如無人機可以去偵測人員有無戴安全帽、若是缺氧環境或橋梁隧道，就可以派機器狗，提升作業安全與事故預防效果。他說：『(原音)比如說不用人去檢查的機器狗，在侷限空間、地下有毒性氣體或硫化物的部分，不用人去檢查，我們就機器狗進去搜集資料，那你要去檢查人家高空作業有沒有戴安全帽、有沒有防護具，你也不用去查他，我們就派無人機上去巡邏，去跟他講說你沒有戴防護具。』

范南鵬也說，這些器材都來自美國、法國，沒有來自中國，不會有資安疑慮，而費用則要看規格需求及配備。若要使用的話，工地廠商要注意民航局規定，如機器要合法、飛行空域申請、施作人員要有執照等。

重建中心指出，今年已率先在桃園市、台南市、高雄市、台北市、台中市及新北市等六都直轄市依序舉辦「智慧工地科技減災觀摩會」，打造跨域示範場景，明年也將持續推廣。