預防癌症不只戒糖！醫示警：別讓細胞走上「高糖解」之路

預防癌症的關鍵不在於戒糖，而是避免讓細胞長期處於「高糖解」的代謝狀態。一項發表於《International Journal of Molecular Sciences》的綜論說明，癌細胞的高糖解現象與瓦堡效應，揭示癌細胞嗜糖的真正原因。

癌細胞真正缺乏的不是能量，而是建材，包括胺基酸、核苷酸、脂肪酸及一碳代謝原料。（示意圖／Pexels）

台北榮總遺傳優生學科主治醫師張家銘表示，癌細胞大量啟動增強型糖解作用，並非因為粒線體功能受損，而是主動將糖解開到最快，同時降低粒線體的發電模式。他解釋，糖解速度快但效率不高，粒線體發電效率好但速度慢，對癌細胞而言，重點不是能量效率，而是能否快速生產所需物質。

張家銘進一步說明，癌細胞真正缺乏的不是能量，而是建材，包括胺基酸、核苷酸、脂肪酸及一碳代謝原料。高糖解作用搭配非典型的三羧酸代謝，可讓碳流快速轉向生物合成，不受粒線體發電節奏限制。這種看似效率較差的代謝方式，反而最適合癌細胞快速生長的特性。

張家銘指出，飯後想睡、精神起伏大、身體疲累、壓力大就想吃甜等症狀，並非缺乏自律，而是身體代謝被生活節奏推向「很趕的路」。研究提到的關鍵分子果糖1，6-雙磷酸，當糖解持續被催促時會在細胞內累積，進而抑制粒線體的氧化磷酸化。

針對預防癌症的做法，張家銘建議讓每一餐有開始也有結束，不要整天嘴巴沒停，讓血糖有時間降下來。（示意圖／Pexels）

張家銘強調，問題往往不是某一餐吃錯，而是整天持續進食、刺激、沒有停下來，讓細胞沒有機會慢下來。長期下來粒線體被冷落，糖解自然成為主角。他提到粒線體異質性的概念，在同一個細胞裡，有的粒線體負責發電維持基本運作，有的則關掉發電功能專心製造生長材料。

針對預防癌症的做法，張家銘建議讓每一餐有開始也有結束，不要整天嘴巴沒停，讓血糖有時間慢慢降下來，這不是節食而是幫細胞踩煞車。運動方面不用拼命，快走、日常走動、久坐記得起來活動，這些看似普通的事情最能把代謝拉回粒線體。

睡眠是最便宜也最被低估的抗高糖解方式，長期睡眠不足會讓身體更依賴糖解，形成惡性循環。（示意圖／Pexels）

張家銘也提醒，睡眠是最便宜也最被低估的抗高糖解方式。長期睡眠不足會讓身體更依賴糖解，形成惡性循環。飲食方面，當飲食太精製、蛋白質不足時，身體只能一直靠快糖支撐，建議攝取穩定的蛋白質及原型食物，在分子層級幫助細胞不要那麼容易走向高糖解。

張家銘總結，癌症不是某一天突然發生，而是長期代謝方向慢慢累積的結果。每天的飲食、運動、睡眠都在告訴細胞現在是否需要那麼拼命。癌細胞選擇高糖解是為了快速增殖，而選擇慢一點是為了活得久、活得穩，慢不是輸，而是給健康一個留下來的空間。

