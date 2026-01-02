預防癌症只靠戒糖不夠！醫揭：關鍵在於讓細胞知道不用「趕時間」

許多民眾認為，只要徹底「戒糖」就能遠離癌症，然而台灣個人化醫療學會理事長張家銘指出，預防癌症的關鍵不只是那一口甜食，而是要避免讓身體長期陷入「高糖解（Enhanced Glycolysis）」的代謝路徑。

癌細胞不在乎省不省電 增強糖解只為快點生長

根據發表於《International Journal of Molecular Sciences》的研究，癌細胞之所以嗜糖，並非因為發電廠「粒線體」壞掉，而是將糖解速率開到最快。

廣告 廣告

張家銘解釋，粒線體發電效率好，可是速度慢，對癌細胞而言，從來都不是省不省電，而是能不能趕快把需要的東西做出來。

高糖解作用搭配非典型的三羧酸代謝，可以讓碳流很快轉去做生物合成，胺基酸、核苷酸、脂肪酸，還有一碳代謝原料等「建材」不用等、不卡關，也不必被粒線體發電的節奏綁住。

飯後昏沉、壓力大想吃甜？你的細胞正在「趕時間」

這種分子層級的代謝變化，其實反映在我們的日常生活中。張家銘舉例，你是否常常吃完飯沒多久就很想睡？或是一下子精神很好，一下子又覺得累？或壓力一來，就很想喝甜的、吃點糖撐一下？

張家銘表示，這不代表不夠自律，而是身體的代謝，被生活節奏推著走在一條「很趕的路」上。當糖解一直被催促，「果糖 1,6-雙磷酸」（Fructose-1,6-bisphosphate）就會在細胞裡越堆越多，接著去抑制粒線體的運作，讓糖解成主角。

張家銘表示，如果長期活在高壓力、高刺激、高節奏的生活裡，正常的細胞也會慢慢向這種「只顧生長、不顧品質」的癌細胞代謝模式靠攏。

睡眠是免費抗癌藥 幫細胞換檔踩煞車

想要預防癌症，張家銘建議與其執著於「不能吃的清單」，不如學會幫細胞「踩煞車」。睡眠被視為最便宜、也最被低估的抗癌方式，因為充足的休息能讓代謝有時間換檔，避免身體過度依賴糖解支撐。

此外，每一餐應有明確的開始與結束，避免整天嘴巴動不停，才能讓血糖有時間下降，給予粒線體重新上工的機會。

運動也不必追求極限爆汗。規律的快走、日常走動，反而能讓代謝從「快而急」回歸「穩而慢」的粒線體路徑。

預防癌症是一場長期累積 關鍵在選擇「慢而穩」

「癌症不是某一天突然發生，而是長期代謝方向累積的結果。」張家銘提醒，預防癌症本質上是在幫細胞選擇一種生活方式。

當我們選擇攝取原型食物、確保蛋白質充足，而非只靠精製糖撐住體力時，就是在告訴細胞：「現在不需要那麼拚命」。

與癌細胞追求的快速增殖不同，人類追求的是活得久、活得穩。在代謝的路徑上，「慢」並不是輸，而是為健康留下一點喘息的空間。