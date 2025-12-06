預防癌症必吃！60歲婦常吃1類蔬菜 癌症10年沒復發

生活中心／游舒婷報導

苦味食物中以十字花科蔬菜最具代表性，醫師也常在癌症患者術後的飲食建議中加入這類食材。一名60歲的婦人被診斷為腎細胞癌後，因為擔心再復發，聽從醫師的指示多攝取十字花科蔬菜，結果10年來真的沒復發，洪永祥醫師解釋，因為十字花科蔬菜含有大量的「硫代配醣體」，具備抗發炎、抗氧化與抗癌等多重功效，是相當重要的植化素來源。

十字花科蔬菜是抗癌超級食物。（示意圖／翻攝自pixabay）

抗癌吃什麼？60歲婦常吃十字花科蔬菜 癌症10年沒再復發

洪永祥醫師在節目《健康好生活》分享一名60歲女性病例，該名病患長期受泌尿道感染困擾，一年發作多達6至7次，症狀包括排尿灼熱、血尿與刺痛。然而在檢查時，尿液中僅見紅血球，卻沒有白血球或細菌，與典型泌尿道感染狀況並不相符。後續安排超音波與電腦斷層檢查後，才發現腎臟出現約1.5公分腫瘤，經泌尿外科診斷為第一期腎細胞癌。

手術切除腫瘤後，病患擔心復發風險，向醫師詢問飲食調整建議。洪永祥醫師建議她多攝取植化素，特別是十字花科蔬菜。病患術後依循建議調整飲食，不僅癌症在術後10年間未曾復發，連以往頻繁的泌尿道感染發生率也明顯下降。

十字花科蔬菜有哪些？十字花科蔬菜效用是什麼？

洪醫師表示，十字花科蔬菜中的硫代配醣體能調節免疫、協助肝臟排毒並抑制發炎反應，對維護身體健康具有相當助益，民眾平時可適量攝取，作為日常保健的重要營養來源。而所謂的十字花科蔬菜有許多種類，常見的包括：大白菜、花椰菜、青花菜、高麗菜、芥藍菜、白蘿蔔、羽衣甘藍、紅蘿蔔、白蘿蔔等。

