預防糖尿併發症 整合糖心腎照護 降低長期風險
記者徐義雄∕台中報導
台中慈濟醫院院長室顧問醫師宋育民指出，「台灣飲食文化及生活型態改變，第二型糖尿病人口已達240萬人。」糖尿病造成血糖失衡，常伴隨高血壓、高膽固醇、高血脂等問題，引發動脈硬化、心血管疾病、腦中風、神經病變與腎臟功能惡化。
現行照護趨勢，從傳統「控制血糖」延伸為整合性的「糖、心、腎」照護，需要同時早期預防腎臟與心血管併發症，才能真正降低長期風險。
台中慈濟醫院以新陳代謝科為核心，整合護理衛教、營養科、腎臟科、心臟科、眼科與外科等多科團隊，提升糖尿病照護品質，提供全方位管理。
宋育民說，協助病人掌握血糖、血脂、飲食與運動等知識，安排視網膜攝影、腳部檢查等定期追蹤，若有異常則跨科轉診，達到全方位預防與控制。與婦產科合作推動妊娠糖尿病照護，降低胎兒過大、生產風險等問題，朝向SNQ認證努力。
另外，呼吸治療科主任陳立修指出，醫院建構完整全人照護模式，醫師、個案管理師、藥師、營養師與呼吸治療師共同介入，提供吸入器教學、治療追蹤與病情變化監測，提升規律用藥與治療遵從性。協助病人在家也能有效控制病情，並已在氣喘照護品質及SNQ認證中展現成果。
陳立修表示，肺阻塞與吸菸、肺癌及早期肺癌篩檢息息相關，醫院投注大量資源在戒菸、共病管理與疾病追蹤。團隊計畫研發導入AI與智慧裝置，例如穿戴式監測、遠距關懷與線上衛教等，期望透過即時資料分析協助找出高風險個案，提前介入加強診斷、提升後續照護和長期追蹤，進一步提升氣喘與肺阻塞的照護品質。
《康健》雜誌2025評選各級醫院八大疾病醫療照護品質特色，台中慈濟醫院獲選「氣喘」與「糖尿病」兩標章特色醫院，在全國區域醫院組36家醫院中脫穎而出，展現團隊慢性照護的整合實力與臨床照護品質。
