預防職災變家庭悲劇！洪申翰透露職災死亡一年降12%：未來三年投近6億持續改善...公布企業、業主資訊

勞動部長洪申翰今（22日）上電台節目《新聞放鞭炮》談論職災議題，他表示勞動部對此相當關注，也在努力處理，而去年整體下來也有些進步，職災死亡數字少了約12%；針對預防職災，他也說，勞動部未來三年將投入近六億元來持續改善，未來也會做更多資訊公開，讓大眾知道是哪家企業或業者發生重大職災。

洪申翰表示，自己對職業安全問題相當關注，大家可以想像一個勞工發生重大的職災，若身體

、手受傷，其實可能成為一整個家庭的悲劇，他可能會從經濟上的貢獻者變成是家庭非常困難的部分，所以職災不是只是單一個人的事情。

洪申翰說，勞動部這一年多來，很努力地做，希望再降低重大職災死亡的人數，現在回過頭來看2025一整年其實是有一些進步，重大職災死亡的數字減少約12%；去年年底到今年初，也公布了兩次勞動部接下來三年降低災害的計畫。



對此，洪申翰表示，大概會花接近六億來投入到災害防治的工作，因為以前常遇到有人發生職災就是勞動檢查處理，都是事後檢查，但他們更希望是從前端來預防。他說，但前端的預防是需要老闆要投資的，因此希望鼓勵更多老闆投資安全，未來也會做更多的資訊公開，比方哪家企業發生職災，都會讓大家知道。



洪申翰舉例，以前有一個營造工地發生意外，大家通常都只知道，最末端的小小工程行，但接下來，他們會把可能都是赫赫有名的業主直接公布出來，讓大家都知道其實並不是沒有錢可以投資安全，但為何一直發生職災事情，這會有業者的社會成本。

(圖片來源：新聞放鞭炮、勞動部)

