預防職災、平安過年 高市府勞工局舉辦營造業高階主管春安座談

為督促營造業者強化工地安全管理，策進各項預防職業災害的安全措施，高市府勞工局今(六)日於勞工局簡報室舉辦營造業高階主管座談會，召集工程業主、監造及營造廠商高階主管共一百人與會，藉由新修法令及案例宣導，並邀請永青營造公司陳其豐處長分享營造業科技防災經驗，展示透過AI影像辨識，辨識工區缺失及危害風險項目，即時提供矯正措施與風險對策等應用實務，有效維護工作者施工安全及權益，以減少職業災害發生；再由江健興局長、勞檢處郭清吉處長、南區都市基礎工程分署林厚名分署長、南區職業安全衛生促進會張昭鎮會長及陳其豐處長共同主持雙向溝通交流，督促業者負起源頭防災職責，加強指揮監督所屬各工地執行安全衛生管理事項，保障每位勞工朋友都能平安過好年。(見圖)

江健興局長表示，勞動部已啟動為期三年的「強化職場減災行動計畫」，首波即鎖定職災風險最高的營造業，勞工局也針對營造工程，強化「源頭防災」、「監督檢查」、「部會合作」、「公私協力」及「科技輔助」等面向的防災作為，最主要的關鍵就是督促業者建構「全工程週期的安全管理系統」，從工程源頭設計規劃階段開始，應編列設置足夠的安全衛生預算與人力，訂立有效的安全傳遞與查驗審核機制，整合公私部門防災與風險管控的資源，導入智慧科技的輔助，確保施工期間各項工程作業、機械設備、環境及施工人員的安全。

迎接新的一年到來，勞工局也於一月廿三日啟動為期四十天的春安監督檢查，特別呼籲業主、營造廠與各施工廠商及勞工朋友，勿因趕工而輕忽作業安全，提醒加強各施工作業的統合指揮管理，尤其有重疊或交互影響的施工項目，務必按部就班實施作業管制，協調施工順序，嚴格執行各項安全步驟，保障勞工朋友安全與健康。

勞檢處郭清吉處長強調，因應職安法最新規定，可知工程規劃設計階段防災機制的重要性，包括如何落實工程風險評估，推動工程設計標準化、構件預鑄化、施工機械化及人員專業化作法，以減少第一線作業勞工職災風險；勞動部也將與國土署合作建立職安履歷，公開廠商的事故、裁罰與得獎紀錄，以強化社會監督，提升重視工安廠商的競爭力，並讓忽視安全的業者被市場淘汰。但停工與裁罰並不是勞檢的目的，未來也將持續藉由公私部門協力機制，協助提升營造業減災效能，並鼓勵運用科技技術減災，增進職業安全衛生管理績效，若有任何需要協助或輔導之處，歡迎致電勞檢處○七-七三三六九五九洽詢。