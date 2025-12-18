預防肌少症向下扎根 高雄長庚聯手11里展現社區健康力

▲高雄長庚紀念醫院社區健康營造成果展活動大合影

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄長庚醫院持續深耕在地社區健康營造，攜手鄰近11個里推動樂齡健康行動，今（18）日在高雄長庚星光廳舉辦「高雄長庚社區營造成果展」，吸引超過200位社區民眾熱情參與，現場氣氛溫馨熱鬧。今年社區健康營造以「預防肌少症」為核心主題，透過系統化課程設計，陪伴長者在熟悉的社區環境中強化體力、延緩老化。

▲高雄長庚紀念醫院 林祖功副院長致詞

高雄長庚結合復健科、營養治療科等專業醫療團隊，規劃包含肌力與平衡訓練、營養衛教課程，以及每月血壓、血糖監測，並透過前後測評估長者的學習與訓練成效。多數參與長者反映，經過一整年的訓練後，行走穩定度與體能狀況皆明顯提升，對預防肌少症建立正確且具體的健康觀念。

▲高雄市鳥松區區長公所盧雪紅、鳳山區公所區長吳茂樹區長致詞。

成果展當天安排多項寓教於樂的健康促進活動，其中「肌力不斷電！人龍傳球隊」及「不被指令騙！反應肌力大考驗」兩項互動遊戲最受矚目，讓長者在合作與歡笑中實際體驗肌力訓練與反應速度的重要性，深化日常運動與健康管理的實踐力。

高雄長庚自109年起與鳥松區里長合作推動社區健康營造，從最初仁美里、大華里逐步擴展，現已涵蓋鳥松區全里及鳳山區多個里別，今年更擴展至武松里、文英里共同響應，全年共辦理275場次、累計9,340人次參與，展現醫療資源走入社區的實質成效。

▲​高雄市鳳山區文山里彩球、鳳山區鎮北里韻律舞蹈表演。

活動現場，長庚醫院林祖功副院長、鳥松區長盧雪紅及鳳山區長吳茂樹出席致詞，一致肯定社區健康營造的重要性。林祖功指出，面對高齡化社會，社區是健康促進的關鍵場域，肌少症並非老化的必然結果，只要及早介入、持續運動，就能有效延緩並改善生活品質。

現場亦安排文山里彩球表演及鎮北里律動舞蹈，展現長者活力與年度訓練成果。多位長者分享，透過課程不僅體力進步，更增加自信與社交互動。高雄長庚表示，未來將持續與地方攜手合作，深化社區健康促進方案，朝向「在地健康、在地老化」的目標穩健前進。（圖╱高雄長庚醫院提供）