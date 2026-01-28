預防胃癌再升級！115年起全面推動公費幽門螺旋桿菌檢測

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

很多人一想到胃癌，往往覺得離自己很遠，但事實上，國內每年仍有超過4,000人新診斷胃癌，其中約8至9成與「胃幽門螺旋桿菌」感染有關。好消息是，只要及早發現並治療，就能大幅降低胃癌風險。

衛生福利部宣布，自115年1月1日起，全面推動公費「胃幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測」，提供45至74歲民眾終身一次免費篩檢，希望從源頭預防胃癌發生 根據統計，胃癌若能在早期發現，5年存活率可達75%以上，但一旦進展到晚期，存活率不到1成，顯示「早期檢測」的重要性

幽門螺旋桿菌正是胃癌最主要的危險因子，我國20歲以上成人感染率約3成，卻常因沒有明顯症狀而被忽略。此次公費篩檢採用非侵入性的糞便抗原檢測，方式簡單、方便，且檢測年齡與大腸癌篩檢相近，符合資格者可一次完成兩項檢查，減少來回奔波。

若檢測結果呈陽性，也不必過度擔心，只要依醫囑接受除菌治療，就能有效降低感染盛行率與後續癌變風險。醫師也提醒，除了篩檢與治療，日常生活中落實公筷母匙、不共杯、不吃不潔食物，以及戒菸、拒檳榔、減少飲酒，都是守護胃部健康的重要關鍵

【懶人包重點｜一看就懂】

誰可以做？

45～74 歲民眾，終身一次公費篩檢

怎麼檢查？

✔ 糞便抗原檢測

✔ 非侵入性、在家採檢

✔ 可與大腸癌篩檢一起做

為什麼要做？

✔ 8–9 成胃癌與幽門螺旋桿菌有關

✔ 早期發現，存活率可大幅提升

檢查陽性怎麼辦？

✔ 依醫囑接受除菌治療

✔ 可有效降低胃癌風險

✔ 建議同住家人一同檢測

日常保胃關鍵

✔ 使用公筷母匙、不共杯

✔ 避免生食、不潔食物

✔ 戒菸、拒檳榔、少酒

✔ 均衡飲食、規律運動

