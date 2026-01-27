預防胃癌再升級 115年起全面推動公費胃幽門螺旋桿菌檢測

【記者蔡富丞/台北報導】胃癌約有8至9成與幽門螺旋桿菌（Helicobacter pylori，簡稱HP）感染有關。為降低國人胃癌發生率，衛生福利部宣布，自115年1月1日起，全面提供45歲至74歲民眾「終身1次」公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務，盼透過早期篩檢與治療，及早阻斷胃癌發展風險。

衛生福利部部長石崇良表示，幽門螺旋桿菌是胃癌最主要的致病因子，透過系統性篩檢與後續除菌治療，可有效降低感染盛行率與胃癌發生率，呼籲符合資格的民眾踴躍接受檢測，為自身健康把關。

根據死因統計及癌症登記資料顯示，胃癌在我國十大癌症中，死亡人數排名第7、發生人數排名第9，每年約有4,000多人新診斷胃癌，並造成超過2,000人死亡。醫界指出，若能在早期（第0至第1期）發現，5年存活率可達75%以上，但一旦進入第4期，存活率則不到1成，顯示早期預防與篩檢的重要性。

圖說：大合照來賓由左至右分別為:

臺灣醫院協會李飛鵬理事長、中華民國醫師公會全國聯合會王俊傑召集委員、臺灣家庭醫學醫學會施錦泉醫師、衛生福利部莊人祥常務次長、宣導大使唐玲。

國健署指出，我國20歲以上成年人幽門螺旋桿菌感染率約3成，及早檢測是降低風險的關鍵。現行檢測方式包括碳13尿素呼氣測試、糞便抗原檢測及血清學檢查，其中糞便抗原檢測屬非侵入性，便利性高，適合大規模篩檢。

考量民眾就醫可近性與實務操作，自115年起，政府將全面提供公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務。醫療院所完成檢測後，每案可向國民健康署申請450元補助。由於檢測年齡及採檢方式與大腸癌篩檢相似，符合資格的民眾可同步進行兩項篩檢，一次完成領管、採便與回管作業，提升篩檢效率。

若檢測結果為陽性，衛福部提醒民眾無須過度恐慌，只要攜帶檢驗報告回診，依醫囑接受除菌治療或進一步檢查，即可有效降低感染風險。醫療院所若協助完成服藥追蹤，每案亦可獲得相關補助。衛福部也建議，民眾可鼓勵同住家人一同接受檢測，從家庭層面降低感染與再感染機率。

除篩檢外，衛福部也呼籲民眾養成良好生活習慣，以降低幽門螺旋桿菌感染風險，包括用餐時使用公筷母匙、避免共用餐具與杯子、不食用不潔食物，並戒菸、拒檳榔、減少酒精攝取，皆有助於維護胃部健康。

衛生福利部常務次長莊人祥表示，45至74歲符合資格民眾，應把握公費篩檢資源，並落實「保胃五招」，包括均衡飲食、養成良好飲食習慣、規律運動、遠離菸酒檳榔，以及避免生食與不潔食物。若出現持續性腸胃不適，應及早就醫，透過主動篩檢與健康生活型態雙管齊下，共同降低胃癌威脅，守護國人健康。