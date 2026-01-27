預防胃癌再升級 115年起公費「胃幽門螺旋桿菌」檢測

胃癌約有8至9成是幽門螺旋桿菌感染所引起，為了降低國人胃癌發生率，衛生福利部自115年1月1日起，全面提供我國45歲至74歲民眾終身1次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務，預防胃癌再升級。

根據死因統計及癌症登記資料顯示，胃癌在我國十大癌症中，分別位居死亡人數第7名及發生人數第9名，每年約4千人被診斷罹患胃癌，並造成2千多人死於胃癌，衛福部次長莊人祥表示，總統賴清德的國策願景就是健康台灣，希望2030年之前標準死亡率降低1/3，因此提出癌症三支箭，其中一個就是希望能夠早期把癌症的病人找出來接受治療，通常採篩檢方式檢出的癌症大多屬於早期，可以降低死亡率。

廣告 廣告

根據研究指出，胃癌8到9程主要是幽門桿菌感染造成，我國20歲以上成年人的感染盛行率達30%，降低感染風險的第1步，從113年8月起在9個縣市、114年在7個縣市針對民眾進行篩檢，建立服務流程，看到結果不錯，因此從今年起推動這項政策。

國健署提醒，45至74歲符合資格民眾，請踴躍接受「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務，如檢測結果為陽性，則依醫囑接受除菌治療等醫療處置；同時呼籲民眾落實「保胃五招」：保持均衡飲食、養成良好飲食習慣、規律運動、遠離菸、檳、酒與避免生食及不潔食物。