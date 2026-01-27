預防胃癌！ 45-74歲測「幽門螺旋桿菌」公費補助1次

民視新聞／綜合報導

根據衛福部的資料顯示，胃癌在我國十大癌症中，分別位居死亡人數是第7名、發生人數在第9名，每年有超過4千人，新診斷罹患胃癌，並造成2千多人死於胃癌，其中，大約有8到9成是「幽門螺旋桿菌」感染引起，

為了降低發生率，衛福部提供，我國45歲至74歲民眾，終身有1次公費的「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務，如果被診斷胃癌，早期5年存活率，大約可達7成5以上，但晚期存活率，只剩不到1成，降低感染風險的第1步，就是及早、定期檢測，同時有良好的生活習慣，降低胃幽門螺旋桿菌感染風險。

