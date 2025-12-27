預防黃斑部病變吃它最有效！各大研究都證實 三餐這樣吃護眼效果加倍

50、60歲後最怕黃斑部病變！營養師薛曉晶指出，研究顯示，地中海飲食中豐富的葉黃素、玉米黃素及Omega-3等營養素，能有效改善視網膜功能，延緩黃斑部病變。

研究證實營養素對視力保健的重要性

2022年《JAMA Ophthalmology》研究證實，葉黃素與玉米黃素能有效延緩黃斑部病變惡化，特別適合長時間使用3C產品的族群。此外，2024年《Frontiers in Nutrition》研究也發現，補充葉黃素與Omega-3脂肪酸可明顯改善視網膜與視覺功能。這些科學實證說明了飲食營養對眼睛健康的重要影響，提醒我們護眼不僅需要適當休息，還需要從日常飲食著手。

三大護眼食材降黃斑部病變風險

薛曉晶建議，想要減少眼睛疲勞與視力衰退，地中海飲食中的3種食材尤為重要：深海魚類如鮭魚、鯖魚含有豐富的Omega-3脂肪酸，能維護視神經健康並減少乾眼症狀；胡蘿蔔中的β-胡蘿蔔素可轉化為維生素A，有助於維持夜間視力與眼球免疫功能；菠菜富含葉黃素及玉米黃素，能有效過濾藍光，降低黃斑部病變風險，研究顯示這對吸菸者的眼睛保護尤為重要。

簡單實用的護眼飲食建議

為了讓護眼飲食融入日常生活，薛曉晶提供了實用的一日三餐建議：早餐可選擇胡蘿蔔蘋果汁搭配無糖優格、藍莓和堅果；午餐可準備橄欖油烤彩椒鮭魚配花椰菜糙米飯和蒜香菠菜；晚餐則可享用番茄蛋花湯、南瓜香米蒟蒻飯和鹽烤鯖魚。這樣的飲食組合不僅能提供足夠的護眼營養素，還具有抗氧化、抗發炎的多重健康效益。

年輕族群更應重視眼睛保健

許多年輕人可能認為眼睛保健是中老年人的議題，然而薛曉晶強調，2014年《PLoS ONE》研究已證實，即使是年輕族群，補充葉黃素與玉米黃素也能顯著提升視覺處理速度與效率。因此，不論年齡，從現在開始透過飲食攝取足夠的葉黃素和玉米黃素，都是保護眼睛健康的明智之舉。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／薛曉晶營養師

