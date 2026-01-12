預防「孤獨死」！中國「死了麼」App爆紅 登下載排行第一引熱議

▲ (圖/翻攝自 微博)

中國 / 武廷融 綜合報導

隨人口老化，「孤獨死」成為全球熱門討論議題。近日一款名為「死了麼」的付費App因為其名稱過於直白而在中國爆紅，這款App主打為了獨居人群打造的輕量化安全工具，主要功能就是每日簽到，若用戶連續多日未簽到，系統將向緊急聯絡人發送郵件提醒，預防「孤獨死」。

中國一款名為「死了麼」的App近日引發熱門討論，該App提供用戶每日簽到，並預設緊急聯絡人電子信箱，若用戶連續多天未簽到，系統將在顯示異常的隔天自動向緊急聯絡人發送郵件提醒。不過這款App之所以爆紅，就是因為其名稱相當直白，引發中國網友熱烈討論，甚至登上中國蘋果App Store下載排行第一名。

廣告 廣告

而台灣也面臨「孤獨死」社會問題，民眾黨立委黃珊珊今(12)日也在立院質詢時提出，衛福部是否也可以斥資打造相關的App來通報？衛福部次長呂建德則表示，重點不在偵測而是有人能「接住」，衛福部會補助地方政府成立呼叫中心（Call Center），以確保後端有人力能進行實質訪視。

原始連結







更多華視新聞報導

傳出現中國統戰「歸家APP」 陸委會：若有會下架

沒刪小紅書APP「300萬用戶」將挨罰？ 專家：不會懲處

南韓獨居戶數破千萬 改變餐飲業掀「獨食風潮」

